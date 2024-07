Ataque israelense em Beirute, Hezbollah atingiu o segundo lugar. Estados Unidos: Não queremos escalada – Notícias

Fouad Shukr, um alto comandante do Hezbollah, que foi alvo do ataque israelense no sul de Beirute, foi morto. Isto foi relatado por fontes relatadas pela Al Arabiya e pela Saudi Al Adab TV. Fontes do Hezbollah, citadas pela Agence France-Presse, já haviam afirmado que Shukr sobreviveu ao ataque.

Uma fonte médica disse à Al Jazeera que o ataque israelense a Beirute foi provocativo Três libaneses foram mortos e outros 25 feridos. Segundo relatos de algumas testemunhas, um prédio de oito andares foi atingido no ataque e três deles desabaram.

O ataque israelita a Beirute representa um “ataque flagrante”. O primeiro-ministro libanês anunciou isto num comunicado.

O Hamas disse em comunicado que condena veementemente o ataque a Beirute Ressaltando que considerou isso uma “escalada perigosa”. A Al Jazeera informou que os Houthis iemenitas denunciaram de forma semelhante o ataque israelense, descrevendo-o como uma “violação flagrante” da soberania do Líbano.

As FDI realizaram um “ataque direcionado em Beirute contra o comandante do Hezbollah responsável pela morte de crianças em Majdal Shams e pela morte de muitos outros civis israelenses”. O porta-voz militar israelense disse: “Atualmente não há alterações nas diretrizes de defesa do Comando da Frente Interna. Se forem feitas alterações, uma atualização será emitida.”

“O Hezbollah cruzou a linha vermelha”: foi o que anunciou o ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, poucos minutos após o ataque israelita a Beirute.

O líder sênior do Hezbollah que foi morto no ataque do exército israelense a Beirute foi Fouad Sukkar e é considerado o segundo em comando na organização liderada por Hassan Nasrallah. A mídia israelense relatou isso.

O Irão, aliado do Hezbollah, denunciou o “feroz” ataque israelita a Beirute. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Al-Kanani, disse: “O ato feroz levado a cabo pelos criminosos sionistas nos subúrbios de Beirute certamente não pode impedir a orgulhosa resistência do Líbano no caminho honroso de apoiar os palestinos oprimidos e resistir à agressão do regime israelense do apartheid”.

Os ataques israelitas ao Líbano constituem uma violação flagrante do direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse à TASS. O ministério disse: “Este ataque é uma clara violação do direito internacional”.

“Continuamos a acreditar que a diplomacia ainda é o melhor caminho”, disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, numa conferência de imprensa. Ele acrescentou: “Nosso apoio a Israel é inabalável, mas não queremos uma escalada”.

O Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo ataque que matou um civil israelense no Kibutz Ha Goshirim, dizendo que disparou dezenas de foguetes contra uma base militar próxima.

Desde 8 de Outubro, os ataques liderados pelo Hezbollah resultaram na morte de 25 civis israelitas e em 18 mortes entre soldados e reservistas das FDI. Segundo o exército, 10 foguetes foram lançados do Líbano durante o ataque, a maioria dos quais foram interceptados pelo Iron Dome. As IDF anunciaram que estavam bombardeando o local de lançamento com artilharia.

Ele acrescentou: “Não esperamos uma invasão terrestre israelense, mas se isso acontecer, estamos preparados”. Se decidirem entrar no Líbano, pisaremos na Galiléia: Portanto, alguns membros proeminentes do Hezbollah disseram à Al Jazeera que a milícia libanesa responderia a qualquer “agressão” israelita, mesmo que fosse limitada em natureza e tamanho. Autoridades do Hezbollah disseram: “A liderança da resistência decidirá a forma e o escopo da resposta a qualquer agressão potencial”.

ANSA ANSA Netanyahu visita Majdal Shams: “A resposta virá e será difícil” – Asharq Al-Awsat – Ansa.it Ele acrescentou: “O Estado de Israel não quer e não pode permanecer calado sobre o que aconteceu. Nossa resposta virá e será dura”. (lidar)

O exército israelense se retira de Khan Yunis após operações recentes



O exército israelita anunciou que a 98.ª Divisão retirou-se de Khan Yunis, a sul da Faixa de Gaza, após operações recentes que duraram pouco mais de uma semana. O exército israelita afirma que, nos últimos dias, as forças mataram mais de 150 terroristas e destruíram túneis e outros locais utilizados pelo Hamas. Além disso, reservistas da 252ª Divisão que operavam na área de Netzarim Pass mataram vários militantes durante ataques contra posições do Hamas.

A Defesa Civil de Gaza anunciou que a operação militar israelita iniciada em 22 de julho em Khan Yunis, a sul da Faixa, provocou a morte de cerca de 300 pessoas. O porta-voz da Defesa Civil disse: “Desde o início da invasão terrestre israelense nas áreas orientais da província de Khan Yunis, que começou em 22 de julho passado e durou oito dias, a Defesa Civil e as equipes médicas recuperaram cerca de 300 mártires, muitos deles apodrecendo. cadáveres.” Mahmoud Basal disse à AFP.

Exército israelense: os corpos de alguns reféns nunca serão encontrados



Após recentes operações de resgate, as FDI perceberam que havia a possibilidade de os corpos de alguns dos reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro nunca mais serem encontrados. O Times of Israel aprendeu. Esta avaliação surge num momento em que 111 dos 215 reféns permanecem em Gaza, há quase 300 dias, incluindo os corpos de 39 mortos confirmados pelo exército israelita.

