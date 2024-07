Erdogan ameaça Israel: “Estamos prontos para intervir”. Resposta: Lembre-se de Saddam Hussein

As tensões estão a aumentar entre Israel e a Turquia após a escalada no Líbano e os novos ataques lançados pelo exército de Tel Aviv na Faixa de Gaza, como os que atingiram uma escola e mataram 30 pessoas, incluindo 15 crianças. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, falou de uma possível intervenção militar de Ancara para proteger a população palestiniana, desencadeando um conflito diplomático com o governo israelita.

“Devemos ser muito fortes para que Israel não possa fazer estas coisas ridículas na Palestina”, disse Erdogan num evento organizado pelo seu partido, o Partido da Justiça e Desenvolvimento. O presidente continuou, referindo-se a Israel: “Assim como entrámos (no conflito) em Nagorno-Karabakh, e tal como entrámos na Líbia, faremos o mesmo com eles”. Em Nagorno-Karabakh, Türkiye prestou apoio militar ao Azerbaijão, fornecendo drones. Mas na Líbia, Ancara fornece apoio ao governo de Trípoli (o único governo reconhecido internacionalmente) com equipamento e pessoal militar.

As palavras de Erdogan provocaram uma reacção de surpresa em Tel Aviv, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Israel Katz a comparar Erdogan a Saddam Hussein, o líder iraquiano, outrora aliado dos EUA na região, que foi removido à força do poder após a intervenção militar de Washington. A Turquia faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que possui o segundo maior exército depois dos Estados Unidos. O Ministro Katz escreveu no site X: “Erdogan está a seguir os passos de Saddam ao ameaçar atacar Israel. Ele deve lembrar-se do que aconteceu no Iraque e como terminou”.

Desde o início da guerra em Gaza, Erdogan tem prestado assistência ao Hamas. Este é um aspecto que foi enfatizado pelo líder da oposição israelita Yair Lapid: “O mundo, e acima de todos os membros da NATO, devem condenar veementemente as suas ameaças hediondas contra Israel e forçá-lo a pôr fim ao seu apoio ao Hamas”. Lapido. A resposta de Ancara é inevitável: o primeiro-ministro israelita Benjamin “Vai acabar como Hitler. Aqueles que querem exterminar os palestinianos vão acabar como aqueles que tentaram exterminar os judeus”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, num comunicado de imprensa.