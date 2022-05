Pilotos que dormem voando, um precedente na história da aviação. “Aeroportos de desembarque aprovados”

Roma Piloto (primeiro oficial) está dormindo legalmente porque seu tempo de descanso foi planejado. O outro piloto, o capitão, foi vítima de AVC. É uma das hipóteses que ETA Airlines Ele passou a explicar a condição de seu voo 609 de Nova York em 30 de abril: Naquela noite os dois pilotos estavam no avião Eles não atenderam as chamadas para a estação de radar em Marselha por alguns minutos Enquanto sobrevoava o sul da França. O comandante nega qualquer irregularidade e também nega cochilo.

Enquanto se espera que os fatos sejam definitivamente esclarecidos, ajuda lembrar Dormindo de ambos os pilotos Um avião é uma condição que já ocorreu em outros momentos da história da aviação civil, às vezes graças a mudanças estressantes. Aqui estão alguns precedentes.

Havaí (2008)

Em 2008, o sono afetou severamente os pilotos de um deles Hawaiian Airlines, nos Estados Unidos, Esse avião vai mais longe. O avião passa por Hilo, onde deveria pousar, e o faz por quinze milhas. Ao acordar, os pilotos devem devolver o avião ao solo (com 40 passageiros).

Os dois pilotos foram separados pela transportadora, embora um deles venha a ser acometido por uma patologia grave – Apnéia do sono Que bloqueia as vias aéreas ao dormir.

Minneapolis (2009)

Em 2009, o caso do voo de um porta-aviões americano foi ainda mais emocionante. Enquanto isso, aeroporto de chegada (Minneapolis – St. Paul) Perdi mais de 150 milhas. Acima de tudo, a ausência de contato de rádio com os pilotos levou a um alerta vermelho porque estamos apenas alguns anos após os ataques de 11 de setembro.

Se a situação for revelada em 2009, isso é crucial Mais dois aviões entram Que expressam o caminho agora. Os pilotos dessas duas outras aeronaves podem se comunicar com seus colegas adormecidos em uma frequência específica que permite o diálogo direto entre veículos civis no céu, se estiverem próximos um do outro.

justificar seu comportamento, Os dois pilotos acusados ​​alegarão estar distraídos Porque eles estão participando de uma discussão muito animada.

Londres (2013)

Em 2013, dois pilotos da empresa inglesa – cujos nomes não são conhecidos – morreram afogados após entrar no piloto automático. jornal britânico o sol Obtém a prova dos fatos da British Civil Aviation Authority, que envia um pedido de acesso a documentos através Lei de Liberdade de InformaçãoLei para proteger a transparência e a livre informação.

o solE a Um tablóide conhecido por seu estilo irreverenteEle escreve: “Caros passageiros, temos o prazer de informar que seu capitão está dormindo”. Após a reportagem, a polêmica se instalou no país justamente sobre as transformações pelas quais passam os pilotos.

Creta (2013)

Também em 2013, um problema incomum – Graças à necessidade de ir ao banheiro – Acontecendo a bordo de uma empresa baixo custo Que leva dezenas de turistas da Holanda para Creta em um Boeing 737. Um dos pilotos sai da cabine, indo para o banheiro. Aparentemente, ele fecha a porta da cabine por trás dele, de acordo com os procedimentos de segurança.

Quando ele tenta retornar, ele descobre que o outro piloto está dormindo e, portanto, não pode abrir a porta para ele. O primeiro piloto conseguiu regressar à cabina – escreve à Autoridade Holandesa para a Segurança da Aviação (OVV) – graças a um Manobra de segurança incomum abre o acesso.

Santorini (2016)

Em 2016, Voo charter de uma companhia aérea americana – Viajando de Frankfurt (Alemanha) para o Kuwait – entrou inesperadamente no espaço aéreo da Grécia, onde não se esperava cruzar. As autoridades gregas removeram dois caças F-16 que haviam interceptado a carta na ilha de Santorini.

Pilotos militares observando o cockpit. Eles se certificam disso Não há sequestradores dentro Foi relatado que os pilotos fretados, em sua opinião, estão simplesmente dormindo. Graças a uma série de sinais luminosos, os pilotos militares atraem a atenção de comissários de bordo e comissários de bordo, que acordam o capitão e o chefe da carta.

A Grécia vai pedir à empresa charter arcar com os custos – não insignificante – para a missão de seus F-16s.