Porta-voz Zakharova: “O ataque à ponte foi realizado pelo regime de Kiev com a ajuda da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos da América”

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou a Ucrânia de realizar o ataque à ponte que liga a Rússia à Crimeia com a participação da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Zakharova não forneceu nenhuma evidência para apoiar essas alegações.

“O ataque de hoje à ponte da Criméia foi realizado pelo regime de Kiev. Este regime é terrorista e tem todas as características de um grupo internacional do crime organizado”, disse ele. “As decisões são tomadas por oficiais e militares ucranianos com a participação direta de agências de inteligência e políticos americanos e britânicos. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são responsáveis ​​​​pela estrutura terrorista do estado.