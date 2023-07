“Os Estados Unidos não impedirão o início do treinamento de pilotos ucranianos de F-16.” A afirmação é do assessor de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, ao anunciar o sinal verde que os países europeus dizem esperar. “O presidente permitirá, apoiará, facilitará e de fato fornecerá as ferramentas para que os ucranianos comecem a treinar nos F-16 assim que os europeus estiverem prontos”, disse o assessor de Joe Biden à CNN.

Se os Estados Unidos Peça aos líderes europeus que se enforquemAqueles. Isso foi afirmado pelo presidente russo, Vladimir Putin, citando a TASS. “Às vezes parece que eles (os políticos europeus) fazem o que lhes dizem de fora. Se amanhã lhes disserem: decidimos enforcar todos vocês!” Eles farão apenas uma pergunta, com os olhos baixos de espanto com a própria ousadia: “Podemos fazer isso com a ajuda de barbante caseiro?”. Mas acho que isso seria uma preocupação para eles, porque é improvável que os americanos recusem tal contrato. Ótimo para a indústria têxtil, brincou.

O fornecimento e uso de munições de fragmentação para a Ucrânia deveria ser um “crime”: então O presidente russo confirmou em uma entrevista filmada pela TASS que Moscou também “tem estoques suficientes dessas bombas” que “ainda não usou”, mas “se forem usadas contra nós, reservamo-nos o direito de usá-las como medida de espelho”. para tais ações”.

“Em relação às munições cluster, o próprio governo dos EUA, por meio de seus funcionários, deu sua opinião sobre essas munições quando o uso de munições cluster foi definido como crime pelo próprio governo dos EUA. Portanto, acho que é assim que deve ser tratado ”, disse Putin em entrevista ao canal TASS com Rossiya 1. No entanto, o presidente russo afirmou na mesma entrevista que Moscou “tem reservas suficientes de diferentes tipos de munições cluster, de vários tipos. E até agora não os usamos, nem os usamos, nem tivemos tanta necessidade, apesar de uma certa escassez de munição em algum momento. Mas não o fizemos.” “Mas claro, Se forem usados ​​contra nós, reservamo-nos o direito de reverter as açõesEle acrescentou que, de acordo com algumas ONGs, incluindo a Human Rights Watch, tanto os militares russos quanto os ucranianos já usaram munições cluster no conflito por algum tempo, causando baixas entre a população civil.

Para os Estados Unidos, “se você ainda não o fez, a Ucrânia usará bombas de fragmentação nas próximas horas e dias”.. Isso foi afirmado pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, em entrevista à CNN, enfatizando que as forças de Kiev receberam bombas de fragmentação dos EUA e estão prontas para usá-las.

Putin também disse que o contra-ataque ucraniano foi “malsucedido”.Em vez disso, uma avaliação “positiva” do curso da operação militar especial russa na Ucrânia, onde “o exército de Moscou está agindo heroicamente”. O imposto é informado. Segundo Putin, o contra-ataque das Forças Armadas da Ucrânia não está dando frutos. Ele disse que “todas as tentativas do inimigo de romper nossas defesas, e esta é uma tarefa que inclui o uso de reservas estratégicas, não tiveram sucesso durante toda a ofensiva. O inimigo não teve sucesso”, avaliando as operações russas “favoravelmente” em a frente. “Nossas tropas estão agindo heroicamente. Inesperadamente para o inimigo, em algumas áreas que eles atacam, eles tomam as posições mais vantajosas”, disse o presidente russo em entrevista ao canal Rússia 1.

Kiev: A Frente Oriental está piorando e os russos estão avançando em direção a Kobyansk



Dificuldades na Frente Oriental na região de Kharkov e avanços em Bakhmut. Esta é a situação no terreno descrita pelas Forças Armadas da Ucrânia, de acordo com a vice-ministra da Defesa, Hanna Malyar. “No leste, a situação piorou um pouco. O inimigo avançou ativamente por dois dias consecutivos na direção de Kubyansk, na região de Kharkiv. Estamos na defensiva. Há batalhas ferozes, as posições mudam várias vezes ao dia, ” ele explica. Em vez disso, “Na direção de Bakhmut estamos avançando gradualmente. No flanco sul ao redor de Bakhmut há um avanço diário.”

Moscou repele ataque de drone ucraniano em Sevastopol



O governador pró-russo de Sevastopol, Mikhail Razvojev, disse – informou o jornal Kiev Independent – que ontem à noite as forças russas repeliram um ataque de drones por ucranianos na área das baías de Sevastopol e Balaklava, na Crimeia anexada. Segundo Razvozhaev, Sevastopol também foi atacada por drones. Atualmente não há relatos de perdas humanas ou materiais.

O governador pró-Rússia de Sevastopol, Mikhail Razvozhev, disse via Telegram que as forças russas derrubaram dez drones ucranianos na Crimeia anexada na noite passada. “No total, dois drones foram abatidos esta noite e cinco foram neutralizados por unidades de guerra eletrônica. Dois drones também foram destruídos na estrada externa”, escreveu Razvogayev.

Projéteis russos atingiram a região de Kherson e Zaporizhia, um civil e outro ferido



Um civil foi morto durante o bombardeio russo de ontem na região de Kherson: isso foi relatado pelo governador distrital Oleksandr Prokudin no Telegram, relata o Ukrinform. Ele escreveu que “o inimigo lançou 69 ataques ontem” na região, “disparando 415 morteiros, artilharia, gafanhotos, aeronaves, bombardeiros e drones. O inimigo disparou dez projéteis na cidade de Kherson”. A agressão resultou na morte de uma pessoa.

Um civil foi ferido ontem à noite durante um ataque russo à cidade de Zaporozhye, o prefeito da cidade, Anatoly Kurtiev, informou o Telegram, informou o Ukrinform. “O inimigo voltou a atacar Zaporizhia ontem à noite. Infelizmente, uma pessoa ficou ferida”, escreveu Kurtiev, acrescentando que uma infraestrutura foi atingida no ataque e um distrito da cidade ficou sem eletricidade.

Várias explosões foram ouvidas durante a noite em Kharkiv, na Ucrânia, e os alertas de ataque aéreo ainda estão em vigor em Sumy, Poltava e Zaporizhia. Os tiros podem ter vindo de S-300 e enviaram moradores para abrigos, incluindo um repórter da ANSA que relatou isso. O prefeito de Kharkiv, Igor Terekhova, confirmou o incidente em seu canal Telegram, citando o alerta de ataque aéreo, mas não forneceu mais detalhes. Segundo o RBC-Ucrânia, houve pelo menos três explosões em Kharkiv.

Kiev, a Rússia aumentou o número de navios no Mar Negro



Esta manhã, a Rússia aumentou o número de porta-mísseis Kalibr operando no Mar Negro, e isso foi afirmado pelo Ministério do Interior ucraniano – citando a UNIAN – que relata que o número de navios de guerra na bacia aumentou de 9 para 11 unidades. Entre eles estão dois porta-mísseis, o número total de tiros é de 12 calibres. “A situação operacional mudou. Já existem 11 navios no Mar Negro. Há um porta-mísseis de cruzeiro Kalibr no Mediterrâneo”, disse um porta-voz da Marinha ucraniana.

