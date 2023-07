“Faça seu Txapote votar” – Il Post

Na campanha para as eleições políticas de 23 de julho na Espanha, há um debate muito animado sobre um slogan promovido por partidos de direita que se tornou conhecido e contestado nos últimos meses. O slogan é “Que te vote Txapote”, que significa “Faça Txapote votar”: evoca o terror basco das últimas décadas e visa atacar o Partido Socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez e acusá-lo de se aliar a partidos nostálgicos. Grupo terrorista basco ETA, embora o ETA não esteja ativo há mais de uma década e tenha sido dissolvido há alguns anos.

Txapote (pronuncie-nos chabot) é o nome de um dos mais violentos terroristas bascos, que atuou na década de 1990 e participou de inúmeros assassinatos políticos e atentados terroristas: é responsável direta ou indiretamente pela morte de dezenas de pessoas e cumpre pena de 152 anos de prisão frase.

Há vários meses, os partidos de direita se aproveitam do fato de que o governo de Sánchez na atual legislatura conta com o apoio externo do partido nacionalista basco, que tinha ligações com o braço político do ETA. O slogan foi amplamente divulgado na Internet e na mídia, e também cria problemas para as famílias das vítimas do terrorismo, que relutantemente se veem envolvidas em polêmicas eleitorais cruas.

O slogan “Que te vote Txapote” começou a circular nos círculos de direita da Espanha há alguns meses: primeiro entre os partidários do Vox, um partido de extrema-direita nostálgico da ditadura de Francisco Franco (segundo as pesquisas, tem 14% dos votos ), e depois no Partido Popular, principal partido da centro-direita espanhola (Partido do Povo, com cerca de 34 por cento dos votos). Tornou-se famoso em setembro passado, quando um simpatizante do Vox o exibiu em um pôster em um comício de Sanchez em Sevilha.

#QueTeVoteTxapote

Um sevilhano mostrou uma bancarta que deu a Sanchez, que foi o melhor dos votos em Txapote, um dos Asasinos Ita que se transferiu para o Pais Vasco.

Produto da banda terrorista Pacto con los herederos de esa. pic.twitter.com/inZnwiBy6t – AND-VOX (@ANDVOX1) 4 de setembro de 2022

Desde então, o slogan começou a se espalhar e foi usado por muitos políticos de direita, como Isabel Diaz Ayuso, governadora da Comunidade Autônoma de Madri, que faz parte da ala mais radical e extremista do Partido Popular. Alguns senadores e políticos. Também se tornou muito popular nas redes sociais entre os eleitores de direita.

Durante seu primeiro e único debate eleitoral nesta semana, Sánchez e o líder do PP, Alberto Núñez Figo, candidato de seu partido nas eleições, discutiram o slogan de forma muito calorosa, e Figo se recusou a condená-lo explicitamente.

O slogan deriva do fato de que nos últimos anos o governo de Pedro Sánchez recebeu apoio do exterior pelo partido nacionalista basco Bildó, uma coalizão de pequenos partidos bascos independentes de esquerda com autonomia e autonomia fundada em 2012 por Arnaldo Otegi, um dos as figuras mais importantes da independência do País Basco. Bildo nasceu após o fim da atividade terrorista e militar do ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que em basco significa “país basco e liberdade”) e de fato muitos membros do Batasuna, que era o braço político do ETA, se fundiram ao partido.

No entanto, foi estabelecido há algum tempo, além de qualquer dúvida razoável – mesmo Em corte – Que Bildo não tolera o terrorismo do ETA, que é de fato um partido totalmente democrático.

Apesar disso, as controvérsias sobre Bildew ressurgem periodicamente, e o fizeram também nesta campanha. Alguns acreditam que pelo menos parte dessa controvérsia é realmente justificada. Otegi, fundador e líder do Bildu, foi membro do ETA quando jovem, foi preso várias vezes e, embora nunca tenha cometido um crime sangrento, foi condenado por inúmeros sequestros, roubos e roubos (que o grupo fez para financiar em si). Otegi então contribuiu para a decisão do ETA de interromper sua atividade terrorista e dissolver o grupo, e foi uma figura importante na transferência de casos de independência basca em um sistema democrático e pacífico. Em 2021, pediu desculpas às vítimas do terrorismo pelos danos causados ​​pelo ETA, mas nunca condenou a atividade e os motivos do grupo.

Otegi continua sendo uma figura obscura e em alguns casos se ressente de grande parte do eleitorado espanhol, e o fato de o governo de Sánchez ter contado com seus votos durante toda a legislatura é agora visto como uma grande fraqueza política, uma das quais ele considera correta. recurso.

No entanto, o slogan referente a Txapote foi visto por muitos como um método um tanto grosseiro de campanha política, principalmente pelas vítimas de seus atos terroristas. A Associação de Vítimas do Terrorismo, associação independente, acusou a direita espanhola de “minimizar o terrorismo”.

A cabeça da assembléia é Consuelo Ordonez: seu irmão Gregorio foi morto por Texapotl em 1995. Em carta aberta“Memória, dignidade e justiça não têm uma ideologia política e não devem ser cooptadas por razões políticas”, escreveu o sindicato. Em resposta à carta aberta, Ordonez Ele disse para Político a receber protestos e ameaças de partidários de partidos de direita, que a acusaram de trair a memória de seu irmão: “Passei anos sendo atacada por separatistas bascos e não há nada comparado ao nível de agressão que estou enfrentando agora”, disse disse.

O debate sobre o uso político da Memória do Terror acabou envolvendo muitos familiares de vítimas do ETA, que tomaram partido de um lado e de outro, e os dividiram. Por exemplo, María del Mar Blanco, cujo irmão foi morto pelo ETA em 1997 e agora é membro do Parlamento Regional de Madri pelo Partido Popular, defender O uso do lema sobre Txapotle porque lembraria as pessoas da proximidade de Beldo, e portanto do governo espanhol, com as ideias do terror basco.