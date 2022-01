Vacinação uma vez por ano seria normal: “Quanto à gripe, mas você precisa entender se os reforços são ruins”

Vacine-se uma vez por ano contra Vírus Corona Vai ficar normal. Quanto à gripe. Alessandro Vespignani, que trabalha na Northeastern University em Boston, hoje em entrevista ao Corriere della Sera Falar sobre polêmica sobre Dados do boletim“Vamos começar dizendo que todos os dados são importantes. Qualquer resposta à pandemia prospera em dados, e não tê-la seria como dirigir com os faróis apagados à noite. Então, como ele é entregue é outra questão. Mas não acho que a censura seja a melhor opção. Os cidadãos devem ser tratados com respeito. Não são os dados que estão causando estragos, mas o tipo de conexão que os executa. A comunicação deveria ser mais institucionalizada, tratando o cidadão como uma pessoa madura.”

Ele então explica que a vacinação se tornará um ritual anual: “A gente convive com esse vírus há dois anos. E enquanto a atual onda de casos alimentados pela Omicron está quebrando recordes, muita coisa mudou desde o início da pandemia. O impacto das vacinas e vários tratamentos antivirais no futuro nos deixa otimistas. Mas todos nós deveríamos ter aprendido que a melhor maneira de evitar surpresas é estar preparado. Por isso, torna-se importante fortalecer as campanhas de vacinação, e também pensar nos recalls que são atualizados em relação às variantes. Além disso, a infraestrutura de sequenciamento deve ser desenvolvida para monitorar a evolução do vírus. Mais uma vez: precisamos investir na saúde pública e no sistema de saúde que foi sobrecarregado por esses dois anos de pandemia.”

Da mesma opinião Valentina Marino, diretora médica da Pfizer, em entrevista com impressãoA principal hipótese é que a pandemia se torne uma pandemia e exija recorrência anual para alguns grupos. Depois, há a esperança de que o vírus desapareça e a preocupação de que ele mude solicitando uma atualização da vacina”. em ordem de Omicron Em andamento: “O estudo dará os primeiros resultados em março e, se comprovar que a atualização estava em vigor, deve ser avaliada pelas autoridades reguladoras.” O problema é até que ponto a nova variante escapa às vacinas: “Estamos estudando isso e também tentando entender se a Omicron se tornará dominante. Nesse caso, a quarta dose já pode ser a dose atualizada. Ou duas vacinas podem ser feitas ao mesmo tempo, dependendo da prevalência da variante no país. A beleza da tecnologia mRna é que ela se adapta facilmente à mutabilidade do vírus.”

Ele não ficou desapontado com sua imunidade curta: “As vacinas contra a gripe duram? Não existe uma receita perfeita contra vírus em mutação e transportados pelo ar. As vacinas de mRna não são uma panacéia para todas as doenças, mas simplesmente ajudam muito a se proteger.” Finalmente, em relação ao potencial de dano com doses contínuas: “O tópico está lá e não está claro que tenha sido repetido várias vezes. A própria Ema afirma que as recuperações devem ser feitas nos momentos apropriados: para a terceira dose seis meses e depois todos os anos. Com a Omicron, espera-se que haja cinco avaliações diferentes de riscos e benefícios, como poderia ser feito se outra variável chegasse.”

