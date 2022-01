Assault on Capitol Hill, uma intimação para os grandes nomes da Internet – América do Norte

Dupla penetração na investigação do Comitê de Inquérito do Congresso dos EUA sobre o ataque sangrento ao Capitólio em 6 de janeiro de 2020, que matou cinco pessoas. Uma intimação foi emitida contra todas as principais plataformas sociais, do Facebok ao Twitter, do Reddit ao YouTube, que são controladas pelo Google e controladas pelo grupo Alphabet. Enquanto isso, o FBI prendeu Stuart Rhodes, líder e fundador da milícia de extrema-direita dos Juramentos de Guerra, sob a acusação de sabotagem e conspiração contra o país. Líderes de grandes redes são acusados ​​de não fornecer todas as informações solicitadas desde agosto passado: “Duas das principais questões da investigação – diz a Comissão de Inquérito do Congresso – são como a disseminação de desinformação e extremismo violento na rede ataque à nossa democracia e aos passos que as mídias sociais tomaram, se eu o fiz, para evitar que seus programas sejam um terreno fértil para a radicalização de tantas pessoas, levando-as à violência”. Violência como a perpetrada pelos guardas do departamento de Stewart Rhodes, que acabou na prisão. Ele teria sido uma figura-chave na organização do levante que visava reverter o resultado da eleição presidencial e impedir que o Senado certificasse a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump. Esta é a primeira vez que investigadores se envolvem na busca da verdade em 6 de janeiro de um ano atrás e o Departamento de Justiça se move sob a acusação de sabotagem, conforme contestado por outras dez pessoas envolvidas na investigação. Rhodes – um ex-paraquedista do Exército dos EUA, formado em Yale e ex-colaborador do congressista liberal Ron Paul – fundou os Oath Keepers no Texas em março de 2009, tornando-os o grupo paramilitar de extrema-direita mais importante dos Estados Unidos ao lado dos Proud Boys. . No dia do ataque ao Capitólio, logo após o comício de Trump, Rhodes certamente estava no Capitólio, se comunicando por telefone e conversando com alguns membros e líderes de seu grupo que haviam entrado nos corredores e salões do Congresso invadidos por uma turba revoltosa. Não haveria provas de que ele também estivesse dentro do palácio, mas era certo que era ele quem dava orientações e instruções aos homens de seu grupo. O mandado de prisão mostra como Rhodes e seus homens são acusados ​​não apenas de entrar no prédio à força, usar táticas militares e atacar policiais do Capitólio e de Washington que estavam tentando conter a multidão, mas também de organizar uma campanha realmente “rápida”. A Força-Tarefa de Reação”, que estava estacionada no vizinho Virginia Hotel, em Washington, está pronta para intervir, se necessário. Os advogados de defesa sempre afirmaram que essas pessoas foram designadas para servir como guarda-costas para proteger amigos e aliados importantes de Donald Trump presentes no dia do protesto, como o controverso Roger Stone “Os Patriots devem resolver o assunto com as próprias mãos”, escreveu Rhodes em 6 de janeiro em um post no pódio do Signal após o início do cerco ao Capitólio.