Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Nações Unidas: “O ataque israelense a Jabalia pode ser um crime de guerra.” Os primeiros 4 italianos a deixar a Faixa de Gaza

• É o vigésimo sexto dia de guerra: XXX palestinos mortos, segundo o Hamas. XXX esses israelitas; XXX reféns em Gaza.

• Alguns deles foram bombardeados campo de refugiados Em Gaza há “muitas vítimas”.

• Os rebeldes Houthi no Iémen, apoiados pelo Irão, atacaram a cidade israelita de Eilat.

• Palavras e abreviações para compreensão do conflito: Glossário.

• Explicar a história do conflito entre palestinianos e israelitas.

06h18 – Rússia: “A proposta da França de formar uma coalizão anti-Hamas pode causar escalada.”

A proposta francesa de formar uma coligação internacional para combater o movimento islâmico palestino Hamas ameaça desencadear uma escalada no Médio Oriente. Isto foi afirmado pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, à RIA Novosti. No dia 24 de outubro, durante a sua visita a Israel, o presidente francês Emmanuel Macron propôs, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, a criação de uma coligação internacional e regional para combater o Hamas.

“A ideia francesa e as declarações hostis de muitos outros actores internacionais, apoiadas pela mobilização de forças militares no Mediterrâneo Oriental, parecem levar a uma nova escalada do confronto armado no Médio Oriente e à internacionalização de conflitos e conflitos. “Envolvendo novos participantes”, disse Zakharova. A porta-voz acrescentou: “Num sentido mais amplo, vale a pena notar que esta não é a primeira de iniciativas francesas semelhantes que não chegam à raiz do problema, mas a comunidade internacional há muito que a vê com crescente cepticismo”.

05h53 – Crescente Vermelho: “Bombardeio perto do Hospital Al-Quds em Gaza.”

Sons de explosões e explosões foram ouvidos durante mais de duas horas nas proximidades do Hospital Al-Quds, em Gaza, segundo relatos do Crescente Vermelho Palestino, que publicou vários vídeos filmados de uma das janelas do hospital em um telefone X. “Para Por mais de duas horas, a área ao redor do Hospital Al-Quds em Tal Al-Hawa, em Gaza, foi submetida a bombardeios intensos, com fortes explosões causando pânico e medo entre as equipes do hospital e mais de 14.000 pessoas deslocadas”, diz Prcs no X.

29/05 Sirenes soaram do exército de ocupação nas proximidades da Faixa de Gaza

Novos alarmes à noite. Sirenes soaram em toda a Faixa de Gaza. A IDF anunciou isso via Telegram.

05h07 – Agravou-se o número de mortos entre palestinianos e israelitas

O número de mortos no massacre terrorista ocorrido em 7 de outubro é de mais de 1.400. De acordo com as últimas estimativas, pelo menos 240 reféns (incluindo crianças e idosos) foram raptados e deportados para a Faixa de Gaza por terroristas palestinianos (uma estimativa que não é definitiva e não inclui os quatro reféns libertados até agora e os reféns libertado pelas Forças de Defesa de Israel). A partir de 7 de Outubro, mais de 320 soldados israelitas foram mortos (13 em operações terrestres na Faixa de Gaza) enquanto combatiam terroristas palestinianos no sul e terroristas libaneses do Hezbollah no norte. READ Aí vem o papel de Istambul no trigo. Erdogan: Evitamos o pesadelo da fome global

Segundo fontes palestinas, o número de mortos em Gaza atingiu 8.796 (o Hamas não diferencia entre civis e militantes), incluindo 3.648 crianças e mais de 22 mil feridos.

03h54 – Biden: “Deve haver uma pausa para permitir a saída dos presos”.

“Acho que precisamos de uma pausa. “Uma pausa significa dar tempo para libertar os prisioneiros”: Joe Biden disse isto num evento de campanha no Minnesota, depois de um membro da audiência ter gritado “Como rabino, quero que peçam um cessar-fogo agora”. Isto foi mencionado pela equipa de jornalistas que o acompanha, sem especificar se o presidente se referia aos reféns ou aos detidos na Faixa de Gaza.

03h34 – Nações Unidas: “O ataque a Jabalia pode constituir um crime de guerra.”

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que o bombardeio israelense ao campo de refugiados palestinos de Jabalia, na Faixa de Gaza, poderia constituir um crime de guerra. “Devido ao grande número de vítimas civis e à extensão da destruição causada pelos ataques aéreos israelitas “No que diz respeito ao campo de refugiados de Jabalia, tememos profundamente que estes sejam ataques desproporcionais que possam constituir crimes de guerra”, escreveu a agência da ONU no site X.

03h05 – Quatro italianos deixam Gaza: “Devastados, pensemos no desastre que nos deixou”. Tajani: Estamos trabalhando para retirar os outros 14

(Por Fabrice Caccia) EU Cem metros Mais longa do que a sua vida, a viagem durou mais de meio dia: de Acampamento da UNRWAAgência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. Mesmo cruzando a fronteira com o Egito, Al Travessia de Rafahao sul do setor. Laura Kanali Da Human Rights Watch, Maya Baboti Ação Contra a Fome, Giuditta Bratini da Associação Gazella E Jacopo Intini Da cooperação da South South International com a sua esposa palestiniana, Amal Khayal, chefe da missão, que conheceu há três anos em Gaza. EU O primeiro grupo de italianos Para sair desse inferno, à tarde conversaram com Maria Calvellitrabalhador humanitário da ACS (Associação para a Cooperação e Solidariedade), amigo de longa data, com quem partilharam milhares de projetos humanitários. Cem metros é muito longodevido à preocupante espera por todos os vistos e Licenças necessárias Por diferentes governos: Egito, Israel, Catar. Até que o sinal chegou e o comboio das Nações Unidas partiu.

02h44 – Discussões sobre uma força multinacional em Gaza depois do Hamas

Estão em curso negociações para criar uma força multinacional em Gaza depois de Israel eliminar o Hamas: dois senadores dos EUA confirmaram isto. Os senadores democratas Chris Van Hollen e Richard Blumenthal disseram ao Politico que a diplomacia nos bastidores está a trabalhar para estabelecer uma força de manutenção da paz em Gaza, embora provavelmente não inclua tropas dos EUA. READ Confrontos entre o exército e as milícias. Italianos, fiquem em casa.

02h11 – Forças de ocupação avançam com veículos blindados e drones: “Estamos às portas da Cidade de Gaza”.

(Por Davide Frattini, nosso correspondente) “Às portas da Cidade de Gaza” – como declara um general israelita – forças de infantaria mecanizada chegaram lá a bordo do petroleiro “Namerz”, e instalaram um tanque “Merkava” e um veículo blindado de transporte de pessoal. Os soldados da Brigada Givati ​​– que conhecem melhor o terreno e fazem parte da Divisão Sul – podem sair do veículo para o combate direto e depois retornar a ele. A velocidade da incursão foi ditada pelos motores diesel, não pelo ritmo do exército. E talvez seja por isso – os veículos são recém-projetados –O progresso foi mais rápido do que o esperado. Em cinco dias, já estamos em uma guerra total em campo“, escreve Amos Harel, analista do jornal Haaretz. É por isso que 16 israelenses caíram, 11 deles mortos por um míssil antitanque que atingiu o mesmo rio Nimr em que transportavam. É por isso que as baixas palestinas estão aumentando – no total são pelo menos 9.000 pessoas, incluindo muitos civis – Ontem os mísseis caíram Campo de refugiados de Jabalia foi bombardeado pela segunda vezSegundo fontes palestinas, “dezenas de pessoas foram mortas”.

01h50 – O Papa: “A potencial escalada será o fim de muitas coisas”.

“Nada se resolve com a guerra. A escalada é possível e será o fim de muitas coisas e de muitas vidas. “Acredito que a sabedoria humana impede estas coisas. Sim, existe uma possibilidade, mas esta guerra afecta-nos por causa do que significa para Israel, a Palestina, o Terra Santa e Jerusalém, mas a Ucrânia também nos afeta porque está próxima.” Assim, na entrevista com o diretor do Tg1, Gian Marco Ciucci, o Papa Francisco respondeu à questão de saber se teme uma escalada global. “Mas há muitas outras guerras que não nos afetam: Kivu, Iémen e Myanmar com os mártires Rohingya. “O mundo está em guerra, mas a indústria armamentista está por trás disso.”

01h14 – As passagens de Rafah e Gaza foram abertas e centenas de pessoas fugiram

(Por Andrea Nicastro, nosso correspondenteFinalmente, alguém pode sair da Faixa de Gaza. Não uma pessoa, mas duas pessoas ao mesmo tempo, mas centenas. Ontem eles chegaram em segurança vindos da travessia de Rafah 335 “estrangeiros” e 76 palestinos feridos entraram no Egito. Eles também incluem quatro italianos e toda a equipe internacional de MSF: 22 pessoas. Poderia ter havido mais, no entanto As comunicações em Gaza são difíceis. Você envia uma mensagem no WhatsApp e a verificação dupla demora vários dias para aparecer. Até o transporte é um problema e, fora as explosões, não há gasolina. Havia 491 “estrangeiros” na lista aprovada por todos os partidos, no entanto Alguns deles não chegaram a RafahOutros não foram notificados e outros se recusaram a deixar seus parentes que não obtiveram luz verde. Segundo diversas fontes, existem entre 5 e 7 mil “estrangeiros” em Gaza. Quatrocentos possuem passaportes americanos Com seus familiares autorizados a acompanhá-los, são milhares. O Cairo estima que serão necessárias duas semanas para evacuar todos eles. então? Alguém mais conseguirá sair? No momento não parece. Os civis palestinos devem permanecer encurralados em Gaza. READ Tempestade sobre a supermodelo russa Irina Shayk: “Ela apoia Putin”. Aqui está uma transcrição do show anterior de 'Culture and Shows' de Bradley Cooper

00:59- Herzog: O retorno dos reféns é tão importante quanto a vitória

“Digo-vos o que disse às famílias, de forma inequívoca: os reféns estão nos nossos pensamentos e o seu regresso é parte integrante do sucesso desta campanha – obviamente – com a vitória nesta guerra decisiva contra o inimigo e a restauração da segurança. No país.” Isto ocorreu durante um discurso proferido pelo presidente israelense Isaac Herzog à nação sobre “resiliência, espírito e espírito”, durante o qual ele elogiou o “mosaico israelense” que viu durante sua visita às famílias feridas e reféns. e comunidades deslocadas, de acordo com o jornal Times of Israel. Israel. Herzog confirmou que “as melhores mentes – milhares de israelenses, desde a liderança do país até todos os níveis dos serviços de segurança – trabalharão com profissionalismo e dedicação, cada minuto do dia, para cumprir o nosso dever moral como país – trazer os reféns para casa.” O presidente israelita acusou então o Hamas de travar uma “campanha psicológica” contra Israel e pediu aos israelitas que não caíssem na armadilha e espalhassem rumores infundados.

00h35 – Egipto: “76 feridos e 335 estrangeiros evacuados de Gaza”

Uma autoridade egípcia disse que 76 palestinos feridos e 335 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade foram evacuados hoje da Faixa de Gaza para o Egito, pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. O responsável do local, contactado pela AFP por telefone em Ismaília, disse: “Às 16h30 (15h30, hora italiana), 76 palestinos feridos cruzaram a fronteira de Rafah a bordo de ambulâncias, e 335 pessoas com passaportes estrangeiros em embarque em seis ônibus.” Nordeste do país. As autoridades egípcias indicaram que abririam a passagem de Rafah excepcionalmente para permitir a passagem de aproximadamente 90 palestinos feridos e de aproximadamente 545 cidadãos e estrangeiros de dupla nacionalidade.

00h27 – Guterres: “Estou chocado com o ataque ao campo de refugiados.”