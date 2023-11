O Tratado de Maastricht completa trinta anos – Mundo

O Tratado de Maastricht celebra o seu trigésimo aniversário e enfrenta o desafio de reformar o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O dossiê, que sempre esteve no centro dos confrontos violentos entre os Estados-Membros, é agora vital para o futuro económico da própria União, marcado pelas feridas deixadas primeiro pela crise da dívida soberana e depois, nos últimos três anos, pela a crise da dívida soberana. O estado de emergência permanente passou da Covid para a agressão russa contra a Ucrânia, até ao conflito sangrento entre Israel e o Hamas.

Foi assinado em 7 de fevereiro de 1992 na cidade fronteiriça holandesa e entrou em vigor à meia-noite de 1 de novembro de 1993, com base nas intenções dos doze líderes europeus que redigiram o acordo – incluindo o primeiro-ministro italiano Giulio Andreotti e o chanceler alemão Helmut Kohl. e o presidente francês François Mitterrand – o tratado deveria representar o primeiro passo para a criação de uma união económica, monetária e política. Uma esperança que nasce da euforia provocada pela queda do Muro de Berlim. Mas ainda hoje luta para ser alcançado, enfraquecido pela integração europeia a várias velocidades, pela rejeição muitas vezes categórica da transferência gradual da soberania nacional e pelos ventos periódicos do eurocepticismo.

