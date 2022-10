Putin: O Ocidente está jogando um jogo sujo e sangrento, eles querem nos exterminar – Europa

De Pushkin a Dostoiévski, de Tchaikovski a Soljenítsin e, finalmente, ao filósofo soviético Zinoviev. Vladimir Putin mobilizou as bestas sagradas da cultura russa para justificar a operação na Ucrânia com a necessidade de salvar a pátria do suposto. Tentativa de “aniquilação” pelo Ocidente, semelhante ao que os nazistas fizeram. Assim, o desafio para a sobrevivência mesmo que o chefe do Kremlin tente dissipar qualquer medo de uma guerra atômica: “Não precisamos usar uma arma nuclear na Ucrânia, não faria sentido, nem politicamente nem militarmente”, disse ele. .

Putin aproveitou a reunião em Moscou do Valdai Club para reiterar, em discurso e depois em uma hora de perguntas e respostas, os motivos da operação militar na Ucrânia, que, para decepção, não foram mencionados . Longa série de reclamações e Acusações mútuas que partem principalmente da intenção do Ocidente – ou melhor, dos Estados Unidos – de eliminar a Rússia como herói no cenário internacional Por vários meios, a começar pela expansão da OTAN às suas fronteiras. As garantias vêm no dia em que os Estados Unidos anunciaram a modernização de seu arsenal nuclear na Europa e uma nova doutrina militar que permite que armas nucleares também sejam usadas para responder a uma ameaça convencional. Também a este respeito, e sobre “qualquer questão”, Putin disse estar pronto para conversar com os Estados Unidos, ignorando as propostas de uma nova “estabilidade estratégica” rejeitadas pelos ocidentais em dezembro de 2021. Mas a Casa Branca anunciou isso. quem – qual Joe Biden não tem “intenção de se encontrar” com ele no G-20 agendada em Bali no próximo mês. Uma data para a qual o chefe do Kremlin pode “ir”, como ele mesmo disse, mesmo que nada tenha sido decidido ainda.

Enquanto isso, acusações mútuas sobre o uso potencial da energia nuclear, de várias formas, assombram umas às outras na Ucrânia. o As autoridades de Kyiv disseram que as forças russas podem até decidir explodir a usina de Zaporizhia. Enquanto os russos – Putin em primeiro plano – respondem que foram os ucranianos que bombardearam a fábrica, eles continuam a voar o espectro da bomba suja que a Ucrânia pretende detonar e depois acusar o inimigo. O que está “absolutamente claro”, segundo o presidente russo, é que Kyiv se recusa a negociar um cessar-fogo “sob as instruções de Washington”. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, riu de uma pergunta da ANSA sobre o pedido de Emmanuel Macron do Vaticano para atuar como mediador. Zakharova observou que o presidente francês “estende a mão ao Papa para mediação, por um lado, enquanto o outro assina contratos para fornecer armas à Ucrânia …”.

Tudo isso, para Putin, se enquadra no escopo de “Jogo sujo e sangrento” do Ocidente, Está “a um passo do extermínio de quem não gosta”. O extermínio também foi realizado com uma cultura de abolição, porque assim como os nazistas “queimadas livros”, agora “no Ocidente eles baniram Dostoiévski e Tchaikovsky”. Mas também sob o pretexto de impor valores ocidentais, por exemplo através de “dezenas de géneros musicais e espetáculos gays”. Mas “Ninguém tem ou será capaz de destruir a Rússia” César advertiu, depois acrescentou uma pequena profecia tranquilizadora: “Antes de nós estáO contrato mais perigoso e imprevisível Desde a Segunda Guerra Mundial. Isso porque o Ocidente está tentando resistir aos “movimentos tectônicos” de mudanças geopolíticas globais, que estão presenciando o fim de sua hegemonia e o surgimento de outros atores, especialmente na Ásia. Putin explicou que esse desafio inclui a Ucrânia e as tensões em Taiwan, que aumentaram com a visita à ilha americana de “Babushka” (uma avó ou uma velha). Ela é Nancy Pelosi.