Lei orçamentária de mais de 40 bilhões de dólares, 75% vão para ajudar empresas e famílias

Parece que a decisão já foi tomada: para financiar a lei orçamentária, o governo vai aumentar o déficit. Ao criar um espaço financeiro de mais de 20 bilhões, em um serviço de manobras focado no combate a contas caras. Três quartos dos recursos disponíveis serão destinados a esta rubrica, uma prioridade dada a tendência inflacionária de outubro, enquanto os restantes 25 por cento serão utilizados para outras medidas, desde impostos fixos a pensões.

Até a próxima quinta-feira, 4 de novembro, o Conselho de Ministros aprovará a nova nota de atualização dos documentos econômicos e financeiros (NADF), incluindo o cenário programático, ou melhor, as metas estabelecidas pelo novo governo para o crescimento econômico e as contas públicas. . Na verdade, o ex-executivo havia desenvolvido apenas a estrutura direcional, aguardando a entrega prevista.

Alguns itens ainda não foram apurados, diante da chegada de dados importantes: como o que o Istat apresentará na segunda-feira com sua estimativa preliminar da tendência do PIB no terceiro trimestre. Espera-se uma ligeira variação negativa, tendência que pode continuar até meados do próximo ano. Mas, neste momento, o Ministério da Economia pretende confirmar uma estimativa da taxa média de crescimento do PIB de 0,6 por cento para 2023, a atingir graças à retoma do segundo semestre do ano. Conforme mencionado, o principal objetivo da lei orçamentária será mitigar ao máximo o impacto da crise energética em residências e empresas. Três quartos dos recursos serão usados ​​para isso. O tamanho total da manobra ainda não foi determinado, mas é difícil para ela se desviar dos 40 bilhões de euros. Na verdade, poderia ser um pouco maior no final.

Como os recursos serão encontrados? Especificamente no NADPH, um déficit de 3,4 por cento foi previsto para o próximo ano, que é mais contido do que a meta do programa fixada em 3,9 por cento na primavera. Meio ponto do PIB a menos, ou um dote de cerca de 10 bilhões, o governo poderia ter se recuperado sem problemas. Mas agora o Palazzo Chigi e o Mef acham que podem avançar, deixando o déficit cair para 4,5% do PIB, 1,1 ponto acima da meta original. Dessa forma, uma quantidade muito maior é “libertada”, ou seja, aproximadamente 22 bilhões. Através de um mecanismo de contabilidade (adiantamento de algumas despesas) podem ser transferidos para o próximo ano mais fundos do que os disponíveis para o próximo decreto ao abrigo das medidas anti-facturação (especialmente para as empresas) actualmente até Novembro. Uma contribuição (cerca de 4 bilhões) pode vir de recursos europeus que podem ser reprogramados. Isso resultará em cerca de 30 bilhões de cobertura. Outras medidas serão então necessárias, a começar pela revisão das despesas dos diversos ministérios, que Mef e Palazzo Chigi pretendem fortalecer.

