Tempestade sobre a supermodelo russa Irina Shayk: “Ela apoia Putin”. Aqui está uma transcrição do show anterior de ‘Culture and Shows’ de Bradley Cooper

Tempestade sobre a supermodelo russa Irina ShaykAnterior Bradley Cooper Baseado em Cristiano Ronaldo. Shayk postou uma foto sua no Instagram de um prato típico russo, salada, com as palavras ‘russianzz na quarta-feira‘, enfurecendo Grid. O fato de a carta estar na fotoz‘, o símbolo que se ergue sobre os tanques e veículos militares russos na Ucrânia, na verdade foi interpretado como seu apoio ao presidente russo. Presidente russo Vladimir Putin invadirUcrânia.

A modelo russa respondeu ao Instagram

Shayk respondeu: “Às vezes, poder é apenas poder. Eu prometo: não há mensagens codificadas ou comentários políticos aqui. Desejo todo o amor a você”.

Bradley Cooper – Thabet com Huma Abedin

enquanto Bradley Coopero ator e diretor de “E’ Nata una Stella”, por dois meses ficará com Huma AbedinA ex-assessora de Hillary Clinton, ex-primeira-dama e candidata à Casa Branca, gosta de chamá-la de “segunda filha”. De acordo com ‘People’ e ‘Page Six’, poderia ter sido Anna Wintour Para atuar como “Cupido”. O editor da Vogue “é muito próximo de Bradley e ama Homma”, escreveu a coluna de fofocas do New York Post. Aparentemente, Homma diz que há um “novo homem” em sua vida após seu infeliz casamento com Anthony Weiner, um ex-congressista democrata que acabou na prisão por uma série de mensagens de texto de luz vermelha para um jovem de 15 anos. . “Alguns os viram”, escreveu Months em acordo entre a People e o New York Post, embora não esteja claro se o novo casal compareceu ao Met no início de maio, do qual Wintour é madrinha e diretora. . De acordo com ‘People’, eles poderiam ter chegado juntos, mas teriam feito entradas separadas depois disso para não alimentar fofocas. E a consolidação da relação, segundo as fofocas, será de interesses comuns: “a política, o poder e a condição humana”. Tanto Cooper quanto Abedin são pais separados de filhos únicos: Bradley tem uma filha de cinco anos com Irina Shayk, enquanto Homma tem um filho de dez anos, Weiner.