Uma motorista grávida que foi multada no Texas gerou bastante controvérsia

No mês passado, uma mulher grávida no Texas foi multada por viajar sozinha na garagem de carros que transportavam pelo menos dois passageiros (a pessoa chamada uso do carro, carros compartilhados). A mulher, Brandi Button, se defendeu dizendo que seu feto de 34 semanas deveria ser considerado uma pessoa sob a lei estadual, e que ela não merecia ser multada por isso. A alegação de Bouton refere-se à regra do código criminal do Texas de que os fetos são considerados pessoas.

O Texas é um estado liderado pelos republicanos, historicamente composto por um partido muito conservador, e sempre teve leis muito restritivas ao aborto. Entre eles está o que está especificamente mencionado no Código Penal, que reconhece a colocação de indivíduos em fetos. Até algumas semanas atrás, essas leis eram de fato inexequíveis devido ao direito federal de interromper uma gravidez garantido por “Roe v. Wade”. No final de junho, porém, a sentença foi virado pela Suprema Corte e estados individuais para poder legislar de forma independente sobre o assunto – ou para poder fazer cumprir as leis com as quais concordaram anteriormente – sem quaisquer restrições e com alguns resultados contraditórios, como o caso Bouton.

Bouton tem 32 anos, três filhos e um quarto a caminho, que deve nascer em agosto. Parada pela polícia local de Dallas na pista de carros de vários passageiros, ela tentou convencer o policial de que o feto em seu útero era para todos os efeitos uma segunda pessoa, mas ainda assim foi multada em US $ 275. Bouton recorreu da legalidade da multa e uma audiência em seu caso está marcada para 20 de julho.

Bouton disse à imprensa que não se opôs à multa por tomar uma posição política sobre o aborto, mas simplesmente acreditava que tinha o direito de seguir esse caminho, assim como havia feito nas três gestações anteriores. “Dado tudo o que aconteceu, não estou tentando fazer dela um grande problema político, mas obviamente isso é uma criança”, comentou.reunião com CNN.

o O jornal New York Times Ele explicou Esse código penal do Texas reconhece a posição de uma pessoa em relação aos fetos “em todas as fases da gravidez”: por exemplo, se uma mulher grávida é assassinada, a vítima é contada como duas, não apenas uma. No entanto, esta disposição está limitada ao Código Penal e nenhuma lei foi aprovada (o chamado Lei da personalidade fetal) que determina a posição de uma pessoa em relação aos fetos em todos os níveis, contornando assim os casos regidos pelo direito penal. É o caso do ícone da estrada, que não considera os fetos como viajantes e por isso, segundo os especialistas, é pouco provável que Bouton tenha razão.

Nos Estados Unidos, na última década, três estados reconheceram legalmente os fetos como pessoas em todos os níveis: Alabama, Geórgia e Arizona, respectivamente, em 2018, 2019 e 2021. Wade, que reconheceu o direito federal ao aborto, essas leis foram efetivamente banidos pelos tribunais antes de aplicá-los, mas agora que as coisas mudaram a definição exata do que uma pessoa é, torna-se mais urgente.

O reconhecimento da posição de uma pessoa em relação aos fetos desde as primeiras semanas de gravidez é um tema muito caro àqueles que negam o direito ao aborto, pois de fato permite colocar a interrupção da gravidez no mesmo patamar do assassinato. Mas também tem muitos efeitos em outras áreas da vida cotidiana não relacionadas ao aborto.

Por exemplo, definir um feto como uma pessoa desde as primeiras semanas de gravidez pode ter um impacto significativo em questões como fertilização in vitro (ou seja, onde o óvulo e o espermatozóide se fixam no laboratório) ou o direito ao aborto, se isso ocorrer. do estupro. Mas não só isto: pode ser necessário redefinir o método de contagem da população, o sistema fiscal ou a atribuição de apoio económico às famílias.

Algumas organizações que defendem o direito ao aborto nos Estados Unidos comentaram o caso de Bouton, notando as fortes contradições que resultam da revogação da Lei “Roe v. Wade”. A Texas Right to Life, a maior organização antiaborto do Texas, disse que apoia Bouton e que todos os fetos “devem ser reconhecidos como Texas em todas as áreas da sociedade”.