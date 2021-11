Covid Europa e a quarta onda. Vacina, teste e fechamento: estratégias

Londres espera a terceira dose da vacina, Alemanha forma exército e Áustria decide fechar hoje para vacinação. A quarta onda do vírus Corona está assustando a Europa e todos os países, lutando contra milhares de infecções e lançando sua própria estratégia para lidar com a emergência.

Leia também

Alemanha

Infecção padrão forçada Alemanha devolve cotonetes e testes gratuitosEle foi excluído há algumas semanas. O país é arquivado por dia com 45.081 novos casos e uma incidência recorde: 277,4 positivos por 100.000 habitantes. A imagem, completada por outros 228 mortos, faz soar novos alarmes.

“Temos semanas difíceis pela frente”, disse a chanceler Angela Merkel, instando aqueles que ainda não o fizeram a se vacinarem. O chanceler destacou que a situação é quase tão grave quanto há um ano, quando foi necessário um bloqueio parcial, que durou meses. No entanto, ele acrescentou, os alemães agora têm uma arma de vacina à sua disposição. “Precisamos tirar vantagem disso rapidamente”, disse Merkel. “Estou pedindo que você participe e impressione sua família e amigos.”

Para controlar a situação, a Alemanha se prepara para mobilizar 12.000 soldados para ajudar os serviços de saúde. Der Spiegel esperava que o exército começasse a trabalhar no Natal. Entre suas tarefas estão o fornecimento de terceiras doses da vacina e testes para asilos e hospitais. No momento, o número de militares em campo é de 630.

Grã Bretanha

Londres espera uma terceira dose da vacina Covid. O governo permitirá que os cidadãos recebam o reforço 5 meses – não 6 – após o fim do curso normal de vacinação. O objetivo, escreveu o Guardian, é reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e hospitais à medida que o inverno se aproxima.

Não está claro se a nova diretiva se aplicará apenas à Inglaterra ou se será estendida a todo o Reino Unido. Em todo caso, para milhões de pessoas, a terceira dose deve chegar mais cedo. Pelo canal, já foram administradas 12 milhões de terceiras doses, mas o processo – segundo o sistema de saúde – deve ser simplificado e acelerado. Enquanto isso, 38.351 novas infecções foram registradas nas últimas 24 horas e 157 mortes foram atribuídas à Covid no mesmo período.

Áustria

Hoje é um dia importante na Áustria: Espera-se que a luz verde em Viena leve ao fechamento dos não vacinados A partir de amanhã, segunda-feira, 15 de novembro. Pela minuta da proposta, as medidas vão vigorar até o dia 24 de novembro, prevê a Dpa. A circunferência da cintura é necessária para “evitar o colapso do sistema de saúde”.

O governo federal vai discutir o texto hoje com as lideranças distritais, o processo não deve ser abalado e o sinal verde deve chegar à noite. As regras são conhecidas: Aqueles que não foram vacinados ou recuperados da Covid poderão sair de casa, como em bloqueios anteriores, para trabalhar, fazer compras ou em emergências, para estar ao ar livre para necessidades de saúde física ou mental ou para praticar cultos religiosos . Excluem-se crianças menores de 12 anos.

França

Na França, o foco está na terapia intensiva: o número de pacientes hospitalizados em uma área crítica subiu para 1202. No restante, 234 pessoas foram hospitalizadas na França nas últimas 24 horas devido ao vírus Corona, conforme anunciado pelo autoridades sanitárias. Nos últimos sete dias, a média foi de 314 internações por dia, número que parece ter se estabilizado, quanto ao número de mortes em hospitais, 33 por dia.