O caixa do banco perdeu o caso resolvido após 52 anos

Na semana passada, a Polícia Federal dos EUA resolveu o caso do roubo de 1969 perpetrado por Theodore John Conrad, um caixa de banco de Cleveland que roubou US $ 215.000 e depois desapareceu no ar. Conrad era um dos fugitivos mais procurados dos Estados Unidos e seu assalto foi um dos fugitivos mais famosos e famosos da história da cidade. Os agentes conseguiram reconstituir a sua história graças a alguns documentos e à ajuda da família, a quem Conrad confessou o que tinha feito antes da sua morte, em Maio passado: criou uma nova identidade e viveu mais de cinquenta anos. Boston, para se integrar à sociedade, nunca foi descoberta.

Conrad fez o assalto a banco no final de seu turno em 11 de julho de 1969, uma sexta-feira. Ele tinha 20 anos: escondeu $ 215.000 em um saco de papel sem ser visto e depois fugiu. Os colegas perceberam que o dinheiro faltou apenas na segunda-feira seguinte: ele roubou o equivalente a cerca de 1.600.000 dólares agora e desde aquele momento ninguém sabe o que aconteceu com ele.

em um Comunicado de imprensa que a polícia disse ter resolvido a questão de seu desaparecimento, explicando que um ano antes do roubo, Conrad gostou do filme de 1968 O caso Thomas Crown, onde o protagonista, interpretado por Steve McQueen, acredita ter feito o roubo perfeito: De acordo com uma reconstrução policial, Conrad se gabou para seus amigos de como era fácil roubar dinheiro do banco onde trabalhava, e disse a eles que pretendia. Entre outras coisas, CNN ele don Que Lynnfield, o lugar para onde ele se mudou e criou sua família depois de mudar seu nome para Thomas Randele, era perto de onde o filme foi ambientado.

Enquanto Conrad construía uma nova identidade para si mesmo, trabalhando por quarenta anos em uma concessionária de carros de luxo, a polícia o procurou em todos os lugares: da Califórnia ao Havaí, do Texas ao Oregon. Seu caso foi discutido entre outros nos programas de TV “America’s Most Wanted” e “Unsolved Mysteries”. Nos últimos meses, as investigações levaram os agentes finalmente a procurá-lo em Massachusetts, descobrindo que ele estava lá desde 1970, mas que também morreu em maio passado, aos 71 anos, de câncer de pulmão.

Antes de sua morte, Conrad disse a seus familiares que havia mudado de identidade e executado o roubo. No entanto, a família não contatou as autoridades imediatamente, e a polícia conseguiu resolver o caso após encontrar algumas semelhanças entre os dados indicados no obituário de Randley e o de Conrad, incluindo a data de nascimento: 10 de julho de 1949, o verdadeiro . . e 10 de julho de 1947, o falso.

“Quando as pessoas mentem, elas mentem ficando perto da verdade.” Al. Disse O jornal New York Times Peter Elliott, um oficial do FBI que acompanha o caso desde criança, desde que seu pai também cuidou dele. Elliott disse que Conrad adorava assistir séries de TV sobre histórias da polícia e que em seus anos como fugitivo perto de Boston ele assimilou bem na sociedade: “Talvez seja por isso que não o encontramos antes, porque ele era um cidadão estabelecido pela lei e porque nós não tinha suas impressões digitais.

