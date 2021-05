Merkel dá para Pfizer, Che diz não

Revogar patentes de vacinas? Não, Angela Merkel e Pfizer estão unidas na oposição à proposta apresentada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que monopoliza o debate. O chanceler alemão parece cético. Um porta-voz do governo disse ao Sueddeutsche Zeitung que “a proteção à propriedade intelectual é uma fonte de inovação e deve permanecer assim no futuro”.





Ele acrescentou que “o fator determinante na produção de vacinas é a capacidade de produção e os altos padrões de qualidade, não as patentes”. O porta-voz acrescentou: “Estamos trabalhando de várias maneiras para melhorar a capacidade de produção na Alemanha e na União Europeia, mas também em nível global, e as empresas envolvidas também estão fazendo isso”. Ele comentou que a proposta dos EUA “tem implicações importantes para a produção da vacina como um todo”.

Mais evidente é a posição do CEO da multinacional farmacêutica norte-americana Pfizer, Albert Burla, que “nunca concordou” com o cancelamento. A Pfizer, em colaboração com a empresa alemã BioNTech que a desenvolveu, produziu e comercializou a primeira vacina COVID-19 aprovada no Ocidente.

A Suíça também está entre os perplexos / adversários. Em comunicado enviado à Keystone-ATS, a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (Seco) considerou o anúncio dos EUA “significativo”. Para a Seco, no entanto, essa suspensão temporária não garantirá acesso “justo, barato e rápido” às vacinas e outras tecnologias epidêmicas. Para a Federação, não existe uma solução simples, pois há muitos elementos a serem considerados.

O presidente da federação, Guy Barmelin, em uma entrevista hoje em Srf, defendeu a proteção de patentes. Segundo o chefe do Departamento Federal de Assuntos Econômicos, Educação e Pesquisa (Defr), isso é “essencial” para a inovação. Didier Champovi, o embaixador suíço na Organização Mundial do Comércio (OMC), enfatizou repetidamente que as empresas farmacêuticas não devem ser desencorajadas ou desencorajadas a investir em inovação e pesquisa de novos medicamentos.

Felix Ador, vice-diretor do Instituto Federal de Propriedade Intelectual (IPI), alertou que a decisão também pode gerar problemas em futuras epidemias. Na verdade, é duvidoso que alguns jogadores teriam contribuído para o jogo se as regras fossem suspensas na corrida.

A Suíça – que tem recebido críticas sobre o assunto em nível nacional e internacional – ainda assim se disse “pronta” para dar continuidade às discussões iniciadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio.

Em seguida, a associação se defendeu lembrando o apoio de Berna a várias iniciativas destinadas a aumentar a capacidade de produção de vacinas e sua distribuição eqüitativa. Citando o programa Covax e milhões de francos – um total de 700 – alocados para várias iniciativas internacionais (incluindo, 300 milhões, “Acesso ao COVID-19 Tool Accelerator”) para conter a epidemia, as autoridades suíças relataram vários problemas encontrados globalmente de Fornecimento de doses para Implementação da campanha de vacinação em diversos países.