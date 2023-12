Macron visita Notre Dame e pede ao Papa que a reabra dentro de um ano – Notícias

“É enorme”: Um ano após a reabertura da Catedral de Notre Dame em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron visitou esta manhã o canteiro de obras do ícone da catedral na França e subiu ao topo da torre a uma altura de cem metros, com vistas deslumbrantes de Paris. Um ano após a reabertura, o Presidente francês convidou o Papa Francisco para assistir à cerimónia naquela ocasião.

As impressionantes imagens da visita presidencial, filmadas graças ao uso de drones, foram transmitidas ao vivo no Perfil X do Palácio do Eliseu. No topo da torre, a cruz que desabou durante o incêndio de 15 de abril de 2019 foi remontada (e abençoada) nos últimos dias: apenas o galo histórico desaparecido será restaurado posteriormente.

Macron agradeceu às centenas de pessoas que trabalham, incluindo trabalhadores, artesãos e restauradores que trabalham há quase cinco anos para reviver Notre Dame. “Muito obrigado”, gritou o presidente, usando um capacete de trabalhador branco, do topo do andaime “Europa Echafawdge” (“Andaimes da Europa”) que ainda envolve a estrutura da torre idealizada pelo arquitecto do século XIX. Eugene Viollet.le Duc.

Mais de quatro anos após o incêndio, a obra-prima da arte gótica recupera gradualmente a sua beleza graças a um exército de trabalhadores, artesãos e restauradores – incluindo italianos – que trabalharam apesar de milhares de restrições e dificuldades para a limpar e restaurar. Antes do incêndio, a catedral, um dos locais mais simbólicos da Europa, recebia anualmente 12 milhões de visitantes, 2.400 missas religiosas e 150 concertos. O estaleiro pode contar com uma onda de solidariedade sem precedentes, com doações de todo o mundo a atingirem 844 milhões de euros. Notre Dame está programada para reabrir no final de 2024, de preferência no dia 8 de dezembro, Festa da Imaculada Conceição, após as Olimpíadas de Paris em 2024.

vídeo Notre Dame, trabalhando no canteiro de obras um ano após sua reabertura

Macron anuncia concurso de vitrais



Durante uma visita hoje ao estaleiro de Notre-Dame de Paris, o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a sua intenção de criar vitrais contemporâneos para deixar uma marca do “século XXI” na catedral parisiense destruída pelo incêndio de 15 de abril. 2019 A reabertura está prevista exatamente um ano depois, em 8 de dezembro de 2024. “Respeitamos a época”, regozijou-se o presidente francês, que após o incêndio se comprometeu a reconstruir esta obra-prima gótica no prazo de cinco anos. “É uma tremenda imagem de esperança e de uma França que sabe reconstruir”, continuou o presidente durante a sua visita ao canteiro de obras de Notre Dame, falando de um “momento importante e comovente” que mostra o “avanço extraordinário” deste projeto . “Um canteiro de obras que parecia impossível.” Após a surpreendente visita à torre de 96 metros de altura no céu parisiense, o presidente desceu com capacete de operário ao pátio central, acompanhado de sua esposa, Brigitte, para falar à imprensa . Laurent Ulrich, de Paris, esperava recentemente que o estado encomendasse “uma série de seis vitrais para as capelas do lado sul da nave”. “Apoio totalmente – declarou Macron –. Com a minha total aprovação, lançaremos um concurso para permitir que artistas contemporâneos apresentem uma obra simbólica para Notre Dame, com base numa encomenda específica”, anunciou Macron. O nosso Século encontrará assim o seu lugar “entre muitas outras obras que aparecem entre as obras da catedral”. Macron destacou que os antigos vitrais do século XIX, bem como o galo que caiu quando a torre desabou durante “encontrarão o seu lugar no Museu Fábrica Notre Dame”, que será inaugurado nos espaços próximos. o Hotel Dieu.

