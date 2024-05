Ucrânia e Kiev: “Retirada de forças de algumas áreas da região de Kharkiv” – Notícias

O exército ucraniano anunciou que foi forçado a recuar em algumas áreas da frente norte, na região de Kharkiv, A Rússia lançou um novo ataque na sexta-feira passada. “Em algumas áreas, perto de Lukyantsy e Vovchansk, em resposta ao fogo inimigo e ao ataque da infantaria, as nossas unidades manobraram para posições mais adequadas para salvar as vidas dos nossos soldados e evitar baixas”, anunciou o Estado-Maior Ucraniano nas redes sociais. Segundo o jornal Independent, o Conselho de Segurança de Kiev anunciou que cerca de 30.000 soldados participam nos ataques do exército russo na região de Kharkiv.

A Ucrânia lançou um ataque aéreo em grande escala na cidade costeira de Sebastopol na noite passadaNa Península da Crimeia ocupada e em várias regiões russas: O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa em Moscou, de acordo com o que foi noticiado pela agência TASS. Além da Crimeia, a operação afetou as regiões de Belgorod, Kursk e Bryansk, e também incluiu mísseis ATAM guiados com precisão de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Defesa russo, 10 mísseis Atakum foram abatidos no território da Crimeia e o ataque foi em grande parte “frustrado”. A Ucrânia também usou 17 drones suicidas, informou o The Independent.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA