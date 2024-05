Todos os objectivos que a Rússia estabeleceu para si própria na sua intervenção na Ucrânia “estão começando a ser alcançados”. Isto foi afirmado pelo presidente Vladimir Putin, acrescentando que as forças de Moscovo avançam diariamente em todos os sectores da frente. Isso foi relatado pela Interfax. A TASS citou Putin dizendo que quanto mais eficazmente as forças armadas russas se moverem, mais será possível resolver o conflito na Ucrânia “pacificamente”.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que está de visita a Kiev, anunciou um novo financiamento no valor de 2 mil milhões de dólares para fins militares da Ucrânia.

A Ucrânia pode decidir por si própria se ataca o território russo com armas americanas, mas Washington não incentivou tais ataques. Isto foi afirmado pelo Secretário de Estado Antony Blinken em Kiev. “Não encorajamos nem permitimos ataques fora da Ucrânia, mas, em última análise, a Ucrânia deve tomar as suas próprias decisões sobre como travar esta guerra”, disse Blinken.



Pelo menos 8.000 pessoas foram evacuadas da região de Kharkiv. No nordeste da Ucrânia, na sequência do novo ataque russo: os serviços de resgate anunciaram isto.

Ucrânia decidiu enviar reforços A região de Kharkiv, no nordeste do país, é alvo de um novo ataque russo: foi o que anunciou a presidência de Kiev.

O exército ucraniano anunciou que foi forçado a recuar em algumas áreas da frente norte na região de Kharkiv. A Rússia lançou um novo ataque na sexta-feira passada. “Em algumas áreas, perto de Lukyantsy e Vovchansk, em resposta ao fogo inimigo e ao ataque da infantaria, as nossas unidades manobraram para posições mais adequadas para salvar as vidas dos nossos soldados e evitar baixas”, anunciou o Estado-Maior Ucraniano nas redes sociais. Segundo o jornal Independent, o Conselho de Segurança de Kiev anunciou que cerca de 30.000 soldados participam nos ataques do exército russo na região de Kharkiv.

As forças russas capturaram mais duas aldeias na região de Kharkiv, na Ucrânia: Glubokoy e Lukyantsi. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa em Moscou.





A Ucrânia lançou um ataque aéreo em grande escala na cidade costeira de Sebastopol na noite passadaNa Península da Crimeia ocupada e em várias regiões russas: O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa em Moscou, de acordo com o que foi noticiado pela agência TASS. Além da Crimeia, a operação afetou as regiões de Belgorod, Kursk e Bryansk, e também incluiu mísseis ATAM guiados com precisão de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Defesa russo, 10 mísseis Atakum foram abatidos no território da Crimeia e o ataque foi em grande parte “frustrado”. A Ucrânia também usou 17 drones suicidas, informou o The Independent.

O porta-voz do Pentágono disse: “A situação no campo de batalha agora na Ucrânia é difícil”. Ele acrescentou que os ucranianos “continuam a tomar medidas para defender o seu território e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para lhes fornecer as munições e os suprimentos vitais de que necessitam”. “É evidente que esta pausa na ajuda à segurança não tem sido útil”, sublinhou, referindo-se ao impasse no Congresso sobre novas ajudas: “Moscovo aproveitou a situação no campo de batalha e está a tentar fazer progressos, não não importa o quão gradual seja, o que é certamente preocupante.”

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que nenhuma arma seria capaz de salvar “do colapso o regime criminoso de Zelensky”.. A porta-voz acrescentou, citando a TASS, que todos os materiais militares enviados pelos países ocidentais para a Ucrânia “serão destruídos”.

Kiev: “Ataque russo à cidade de Dnipro, matando pelo menos duas pessoas”



Pelo menos duas pessoas morreram num ataque com mísseis russos à cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia. Ela relatou isso às autoridades. O governador da região de Dnipropetrovsk, Sergei Lysak, disse no aplicativo Telegram: “De acordo com dados preliminares, duas pessoas foram mortas”, observando que houve “danos à infraestrutura”. Um ataque também teve como alvo Mykolaiv, no sul, ferindo pelo menos cinco pessoas.

