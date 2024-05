Avanço na Holanda. Wilders: Acordo sobre a formação do governo

Quase seis meses após as últimas eleições políticas, A Holanda finalmente terá poder executivo. Tudo se moveu para a direita e o governo seria composto pelo PVV, VVD, NSC e BBB. “Temos um acordo para negociar“, declarou o líder do partido PVV Geert Wilders. Mas ainda não houve notícias sobre o candidato a primeiro-ministro. “Também falámos sobre o Primeiro-Ministro e voltaremos a esta discussão mais tarde. Não posso dizer mais nada agora“, acrescentou o vencedor das eleições.

O acordo foi alcançado entre quatro partidos: o PVV de Wilders, o pró-agricultor BBB, o liberal VVD e o novo partido anticorrupção NSC. Ainda não está claro quem o substituirá Marcos RutiEle passou para outros cargos além do de seu candidato a Secretário-Geral da OTAN. Nome do antigo Ministro da Educação e Interior Ronald GessoQue também desempenhou um papel importante na supervisão das primeiras negociações, que já decorrem há algum tempo e na sua maior parte. As partes terão agora de discutir o acordo com os seus grupos de representantes para obter a aprovação final. Em março, foi decidido escolher um governo parcialmente tecnocrático É composto por 50% de políticos e os restantes 50% de pessoas fora da política. Uma peculiaridade que apareceu pela última vez em 1918, quando a Holanda se equipou Um executivo “híbrido”..

Em Novembro passado, após 13 anos no poder de Mark Rutte, Wilders foi infiltrado pelo Partido da Liberdade. Já na liderança desde as primeiras sondagens de opinião, os primeiros resultados oficiais confirmaram imediatamente a sua vitória eleitoral. A partir desse momento, tornou-se imediatamente claro que o resultado histórico permitiria a Wilders gerir pessoalmente as negociações, liderar a cena política nos Países Baixos e talvez negociar. Acordo com a centro-direita liderada por Dylan Jesselgoz. também Movimento de Cidadãos Boer (BBB)Um grupo fundado em 2019 para defender os interesses dos agricultores holandeses anunciou imediatamente que estava aberto à cooperação com a extrema direita na noite das eleições.

Tendo superado o impasse dos últimos meses, ninguém quer agora pressionar indevidamente o caso do Primeiro-Ministro, muito menos Wilders. Após a maratona de negociações de ontem, o líder do Partido da Liberdade disse que continuaria a ser um “dia histórico” se o seu Partido da Liberdade participasse no governo holandês pela primeira vez. Também conhecido como”Trump holandês“, Wilders suavizou muitas de suas posições políticas, embora seu manifesto eleitoral ainda apelasse à proibição do Alcorão e das mesquitas em todo o país. Depois de obter uma vitória eleitoral surpresa, ele estava preparado para se tornar líder do executivo, mas Seu nome permanece controverso: Pelo menos um dos seus parceiros de coligação ameaçou anular o acordo. “Não se esqueça: um dia serei primeiro-ministro dos Países Baixos. Apoiado por mais holandesesWilders anunciou depois de relutantemente renunciar.Se não amanhã, pelo menos depois de amanhã. Porque as vozes de milhões de holandeses serão ouvidas!“As negociações da coalizão foram muito acirradas e controversas.



Em Fevereiro, o Presidente do Conselho de Segurança Nacional Peter Umtzigt Retirou-se abruptamente das conversações, aparentemente devido a “desentendimentos sobre as finanças públicas”, mas também devido às suas preocupações recorrentes sobre as políticas mais extremas de Wilders.