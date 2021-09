Vamos retomar amputações e execuções – Corriere.it

Noureddin al-Turabi, o novo chefe do sistema prisional do Afeganistão, disse que a prática de mutilar condenados, ou condená-los à morte, será retomada: “mas talvez não publicamente”. Talvez a retomada do apedrejamento da adúltera

Quem nos enviou

Cabul – Aqui estamos de novo. O novo regime do Taleban está pensando seriamente Para voltar às formas mais extremas de punição do passado Tal como Corte à mão para molho e a Execuções para os crimes mais graves.

Você ainda não fala sobre isso apedrejando a adúlteraNo entanto, o assunto está no ar.

Foi o que anunciou um figurão do antigo emirado que governou Cabul entre 1996 e 2001. É o mulá Noureddine Al-TurabiE Ex-Ministro da Justiça e Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício (acabou de ser reaberto em vez de um para os direitos das mulheres) Atualmente, ele é o responsável pelo sistema prisional.

“Punição por amputação” Eles são necessários para garantir nossa segurança Interno ”, repete em algumas entrevistas amplamente divulgadas pela imprensa internacional e pela mídia afegã. para mim

Dizendo, essas formas punitivas Não pode ser feito em públicoComo era o caso para fins de “dissuasão” duas décadas atrás.

O povo de Cabul ainda se lembra apedrejando na frente da multidão

No estádio municipal No pátio da Grande Mesquita de Ain Jah. Mas quase todas as cidades e vilas têm lugares para essas cenas horríveis, que muitas vezes aconteciam após as orações nas mesquitas todas as sextas-feiras ao meio-dia.

Mullah al-Turabi era um defensor convicto disso. Ele próprio perdeu um olho e uma perna enquanto lutava na juventude contra o exército soviético. Nos últimos dias, ele se pronunciou a favor da humilhação pública dos ladrões de rua.

As patrulhas do Taleban têm a capacidade de derrotá-los, pintar seus rostos de preto e mostrá-los às pessoas no peito de seus jipes com os sapatos enfiados na boca. Al-Turabi agora afirma que essas são escolhas feitas exclusivamente por líderes talibãs. “Ninguém mais tem o direito de ditar nossas leis”, diz ele, rejeitando protestos de organizações internacionais de direitos humanos.

Por outro lado, também é claro que A liderança do Taleban permanece dividida entre conservadores radicais e elementos mais moderados Preocupa-se com o seu reconhecimento pela comunidade internacional. Resta uma grande esperança de que as razões sejam comunicadas o mais rápido possível antes da Assembleia das Nações Unidas.

Nas últimas horas Mohammad YaqoobO novo ministro da Defesa e filho do líder fundador do movimento Mullah OmarEle condenou veementemente o que chamou de “execução e vingança por motivos pessoais”.

Ele disse que todos os líderes e funcionários dos antigos governos que cooperaram com a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos foram perdoados. Casos de violência e abusos contra eles devem ser investigados, com possíveis penalidades para os perpetradores.