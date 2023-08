Trump paga fiança de US$ 200.000 por tentar anular os resultados das eleições de 2020 – Corriere.it

Do nosso correspondente

Nova York – não Fiança de Donald Trump é fixada em US$ 200 mil no Condado de Fulton, Geórgia, onde ele é acusado de ter Ele violou a Lei Antiextorsão com 18 cúmplicesE Para sabotar os resultados das eleições de 2020, e onde se apresentará na quinta-feira no primeiro processo de impeachment (confirmou isso com uma postagem em suas redes sociais, a verdade: “Irei a Atlanta na quinta-feira para ser preso por um promotor de extrema-esquerda”). Isso é novo para o ex-presidente, já que nenhuma fiança foi fixada nas três acusações anteriores. Os réus são, de fato, apenas obrigados a entregar 10% do valor, Mas isso pode ser difícil para alguns deles: especialmente para Rudy GiulianiO ex-advogado pessoal incapaz de pagar de Trump que – até agora sem sucesso – pediu ao ex-presidente que o reembolsasse por aconselhamento e opiniões legais.