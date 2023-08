Zelensky tem um bando de F-16 Falcons e Saab Jas 39 Gripens. Ucranianos foram deportados para dar lugar a 300.000 russos

Dirigi a guerra na Ucrânia hoje, 21 de agosto: um ano e meio após o início da agressão contra a Rússia, o primeiro-ministro Zelensky está em viagem pela Europa em busca de armas e aprovação. A escala na Holanda e as conversas com os governos dinamarquês e sueco, após o sinal verde dos Estados Unidos no âmbito da OTAN, resultaram em 61 caças F-16 Falcon (Falcon), que poderão entrar em serviço nos primeiros meses do próximo ano. Ele também prometeu receber um Saab Jas 39 Gripen (Griffin) menor, mas mais avançado. No entanto, entre a logística e a formação dos pilotos, vão demorar pelo menos seis meses para ver descolar os aviões com os novos chicletes ucranianos: o que poderá acontecer entretanto? E o que fará a Rússia para enfrentar o “peso” vindo dos adversários nos céus do conflito?

Mais Informações





Talvez por trás do presente desses combatentes (que a Holanda e a Dinamarca cederam de qualquer maneira ou desativaram) seja uma tentativa real de pressionar Moscou a acelerar o início das negociações de paz.

A Dinamarca e a Holanda, que tinham um total de cerca de trezentos F-16 em linha, os eliminaram gradualmente ou os venderam e ainda têm cerca de cem em serviço que foram destinados antes do início da guerra para deixar suas forças armadas. O caça americano tem meio século de serviço, mas para a Força Aérea Ucraniana ainda é um ativo vital.

Por outro lado, a aeronave sueca entrou em serviço em 1996 e é considerada uma aeronave de quarta geração e meia com aviônicos avançados e armamento capaz de enfrentar os melhores modelos russos: não o Su-57 (no entanto, Moscou atualmente possui apenas algumas amostras), mas Pelo menos Su-35 da mesma geração.

Depois, há o problema do longo período de treinamento dos pilotos ucranianos que, de qualquer forma, lidam com seus colegas americanos há mais de vinte anos e os julgam com notas muito altas.

Zelensky visitará Atenas hoje para se encontrar com os líderes dos países balcânicos.