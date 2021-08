Afeganistão, o jornalista admite: “O Taleban não me permitiu ir trabalhar”

Shabnam Doran é um dos rostos mais famosos do canal de TV estatalAfeganistãoA Autoridade de Estradas e Transporte publicou um vídeo no qual foi relatado que o Taleban a impediu de acessar o trabalho. A jornalista tentou entrar nos estúdios de televisão, mas os lutadores a impediram: “Você não pode entrar aqui.” Como a mulher se lembra, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou recentemente isso publicamente As mulheres terão permissão para trabalhar Mesmo sob sua influência.

Desde que a capital afegã, Cabul, caiu nas mãos do Taleban, tem havido preocupação com o destino de mulheres e meninas. Em 18 de agosto, os Estados Unidos, a União Europeia e a Grã-Bretanha emitiram chamada personalizada: “Estamos profundamente preocupados com as mulheres e meninas afegãs, seus direitos à educação, trabalho e liberdade de movimento. Pedimos àqueles em posições de poder e autoridade em todo o Afeganistão que garantam sua proteção. “