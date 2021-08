“Guerra no Afeganistão? O erro da direita” – Libero Quotidiano

“A direita apoiou e financiou esta guerra Agora ele diz que não quer refugiados: Rola JibrilConvidado em David Parenzo e Concita De Gregorio A No ar Sobre La7, ele já sabe quem está apontando o dedo para o que está acontecendo no Afeganistão. Ele também tentou responder àqueles que nos últimos dias não puderam deixar de notar um certo silêncio sobre a condição da mulher no país através do As feministas estão sempre no topo quando se trata de criticar a festa de Dileta Lotta ou os textos da Sfera Epsta.

Ela disse: “As feministas não queriam a guerra – agora – pedir às feministas para irem à guerra é realmente vergonhoso. Essa é a responsabilidade de cada um de nós É o fracasso de todo o Ocidente, não das feministas“Nesse ínterim, a situação está piorando em Cabul. A vida, especialmente para as mulheres, está se tornando um verdadeiro inferno.

chefe República Maurizio Molinari, sobre o hadith de La7: “Durante a noite, o Taleban entra nas casas, procura mulheres solteiras entre 16 e 45 anos e as leva embora.E não apenas: “Nós sabemos que eles bloqueiam todas as fotos de mulheres em público e sabemos que eles atiram naqueles que arvoram a bandeira nacional afegã”.



