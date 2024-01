Netanyahu: Enquanto eu continuar como primeiro-ministro, não haverá Estado palestino. Não às exigências do Hamas – Notícias

“Só a vitória completa garantirá a eliminação do Hamas e o regresso dos nossos reféns.”. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse isso, acrescentando: “Como Primeiro-Ministro de Israel, apoio veementemente esta posição, mesmo face à enorme pressão internacional e interna. Foi esta minha teimosia que impediu durante anos o estabelecimento de um Estado palestiniano que teria constituído uma ameaça existencial para Israel. “Enquanto eu for primeiro-ministro, esta será a minha posição.”

O primeiro-ministro israelita não deixa margem para interpretação. “Deixei clara ao presidente Biden a determinação de Israel em alcançar todos os seus objetivos de guerra e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça para Israel.” Benjamin Netanyahu disse isto, acrescentando que após a eliminação do Hamas, não haveria “ninguém em Gaza financiando ou educando o terrorismo ou enviando terroristas”. A Faixa deve ser desmilitarizada e permanecer sob total controle de segurança israelense.” Netanyahu rejeitou então as exigências do Hamas para libertar os reféns, o que significa “o fim da guerra, a retirada do exército israelita, a libertação de assassinos e violadores e a sua permanência no poder”.

ANSA ANSA Netanyahu congela Biden e milhares de pessoas em Tel Aviv contra o governo – Notícias – Ansa.it Guterres: Rejeitar a solução de dois Estados é inaceitável (ANSA)

vídeo Um túnel foi encontrado em Khan Yunis onde alguns reféns estavam

Guterres: O assassinato de civis por Israel não tem precedentes



“As operações militares israelitas causaram destruição em massa e mataram civis numa escala sem precedentes durante o meu mandato como Secretário-Geral. Isto é doloroso e completamente inaceitável. O Médio Oriente é um barril de pólvora e devemos fazer tudo o que pudermos para evitar a escalada do conflito. em todo o mundo.” . Região.” A afirmação foi feita pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na cimeira do G77 + China, na capital do Uganda, Kampala, segundo o que foi noticiado pelo jornal The Guardian.

Em Londres, a rejeição de Netanyahu à criação de um Estado palestino é decepcionante



A oposição do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ao estabelecimento de um Estado palestiniano é considerada “decepcionante”. Isto foi afirmado pelo ministro da Defesa britânico, Grant Shapps, citado pelo jornal The Guardian. “Acho decepcionante ouvir Benjamin Netanyahu dizer que não acredita em uma solução de dois Estados. Com toda a honestidade, ele tem dito isso durante toda a sua carreira política, até onde eu sei. Não acho que conseguiremos para uma solução de dois estados, a menos que tenhamos dois estados”, disse Shapps em entrevista à Sky News esta manhã, acrescentando que o Reino Unido continua a abraçar uma solução de dois estados e que “não há outra opção”.

Hamas: Mais de 25 mil mortos em Gaza desde o início da guerra



O número de mortos em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas ultrapassou os 25.000: isto foi anunciado pelo Ministério da Saúde na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas. No total, 25.105 pessoas foram mortas desde 7 de outubro.

Por sua vez, o exército israelense anunciou ontem o assassinato do soldado Uriel Aviad Silberman durante combates no setor sul da Faixa de Gaza. Isto eleva o número total de soldados israelitas mortos no terreno desde o início das operações terrestres na Faixa de Gaza, ou seja, desde o final de Outubro, para 195 soldados.

Israel supostamente matou entre 20% e 30% das forças do Hamas que lutavam na Faixa. Esta é a estimativa – retirada do Wall Street Journal – da inteligência dos EUA, e é “ligeiramente inferior” à de Israel, que acredita ter matado 10.000 milicianos do Hamas, incluindo 1.000 no ataque de 7 de Outubro. Segundo as mesmas fontes, o Hamas ainda tem munições suficientes para continuar a lutar durante vários meses e está a tentar restaurar a sua presença militar em partes da Cidade de Gaza.

Um túnel foi encontrado em Gaza onde os reféns foram mantidos



Um túnel no qual alguns reféns do Hamas em Gaza foram anteriormente mantidos “em condições duras e desumanas”: os soldados o descobriram – segundo o porta-voz militar Daniel Hagari – sob a casa de um líder do Hamas em Khan Yunis, no sul do país. Do setor.

No túnel – a cerca de 20 metros de profundidade – foi encontrada uma grande sala onde estavam detidos cerca de 20 reféns, alguns dos quais foram posteriormente libertados. Também foram encontrados desenhos feitos pela menina Emilia Aloni, que também foi divulgada.

Para entrar no prédio, disse Hajari, os soldados lutaram e mataram milicianos do Hamas.

Na câmara subterrânea descoberta pelo exército israelense na rede de túneis em Khan Yunis, foram encontrados vestígios de DNA de reféns israelenses capturados em 7 de outubro no Kibutz Nir Oz. Isto foi afirmado pela nora de oitenta anos de um dos reféns, Yoram Metzger, no Canal 12 da televisão comercial israelense. Ele explicou: “Não era sangue, mas vestígios de DNA deixados nas roupas”.

Sua esposa, Tamar, 78 anos, foi presa com ele e libertada em novembro. No mês passado, o Hamas publicou um vídeo em que Yoram Metzger aparecia com outros dois reféns idosos, em más condições físicas. Segundo o porta-voz militar, cerca de vinte prisioneiros israelitas foram mantidos naquela cela – sem luz e com pouco ar – durante um determinado período, e o seu destino permanece desconhecido.

A nora de Metzger acrescentou: “Não sei onde eles estão agora. São muitos idosos em condições físicas precárias.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA