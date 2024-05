Teste psicológico gratuito para avaliar sua saúde mental

Mais de 130.000 questionários foram implementados até agora. Para viver melhor É um projetoInbabA Autoridade Nacional de Atendimento e Assistência de Psiquiatras, designada aos cidadãos. Promove o acesso a intervenções psicológicas para ansiedade e depressão. Basicamente, através de A O questionário online pode ser acessado aquiO primeiro passo é dado para determinar Os casos mais comuns de sofrimento psicológico Assim, conhecendo melhor a sua situação, e assim tentando melhorá-la.

Para a edição 2023/2024 estou à disposição Cerca de duas mil rotas gratuitas Destinado a cidadãos com 16 anos ou mais das províncias de Emilia-Romagna, Marche e Toscana, afetadas no ano passado por Inundações severas. Mas não O teste é naturalmente aberto a todosa fim de aprofundar e compreender o estado de saúde psicológica do indivíduo Se é hora de consultar um especialista. O questionário está organizado em 27 perguntas Fornece uma avaliação inicial da saúde mental recorrendo a guias de autoajuda elaborados pela Enpap (criados e atualizados com base na literatura científica mais recente) e fornece apoio concreto a quem os utiliza. Ou mesmo, sugira intervenções de um especialista.

“Começamos numa base piloto com um projeto direcionado a todos os italianos e focado nos inconvenientes pós-Covid – explicou ele ao Dom 24 horas Chefe do fundo setorial, Damiano Felice Torricelli – Graças aos recursos excepcionais atribuídos ao longo dos anos. “Agora devemos concentrar-nos em iniciativas específicas, como o apoio às vítimas das cheias.” Um milhão de euros Especificamente, financiará o trabalho de 162 psiquiatras nas áreas das três regiões afectadas pelas fortes inundações que ocorreram nos últimos meses, a fim de fornecer Aproximadamente dez sessões de apoio psicológico. Torricelli acrescentou: “Com emergências e desastres, como inundações, há uma grande resposta coletiva imediata, que inevitavelmente diminui depois de algum tempo. Embora seja necessário intervir mesmo depois de seis meses ou um ano, porque nesta fase podem surgir distúrbios, também ligados à adaptação às novas condições.”

Foi criado com o apoio de algumas universidades italianas, Para viver melhor – Inspirado em experiências estrangeiras como o programa britânico IAPT (Melhorar o acesso a tratamentos psicológicos) – Chegou à sua segunda edição e, claro, tem como objetivo paralelo atribuir bolsas de trabalho a psicólogos inscritos na organização e vencedores de um concurso para prestar serviços gratuitos aos cidadãos dos seus territórios relativamente a perturbações como ansiedade, depressão, ou distúrbios de ajustamento. A primeira edição angariou cinco milhões de euros para 945 profissionais e cerca de 9.300 beneficiários.