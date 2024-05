Proteger Kavanagh e proteger sua biodiversidade são os campeões da arena com o Scienza Under18

Entre as novidades da edição deste ano do Science Under 18 está a participação direta do Município de Monfalcone com pavilhão próprio na iniciativa.

A organização será, pela primeira vez, campeã do evento ao organizar um workshop especial dirigido aos jovens com o objectivo de promover as questões da sustentabilidade ambiental das nossas terras de uma forma atractiva e estimulante, com foco na região de Kavanagh .

O formato utilizado é um formato de “role-play”, onde as crianças participam numa espécie de espaço imaginativo animado pela sua participação ativa.

Além disso, o próprio título dos workshops é indicativo do espírito com que pretendemos abordar esta viagem: “Animais com sabores fáceis e sabores difíceis: conseguirás comer no pântano de Cavanagh di Monfalcone?”.

O ornitólogo e naturalista Paolo Otmar ativará os eventos que acontecem amanhã, quinta-feira, 15 de maio, e sexta-feira, às 9, 10 e 11.

Uma oportunidade para o município também dar a conhecer o projeto transfronteiriço europeu denominado “Eco2Smart” que apoia as atividades.