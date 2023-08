Uma taça de vinho tinto à noite faz você perder peso, e desta vez não parece brincadeira!

Foi descoberto que um copo de vinho tinto à noite antes de dormir causa perda de peso: um estudo diz isso

a Um copo de vinho tinto Antes de ir dormir Faz você perder peso: E não, isso não é fake news. Na verdade, definitivamente há quem pense que é bom demais para ser verdade. No entanto, este não é o caso. Um estudo recente deUniversidade de Albertano Canadá.

Portanto, esta é uma excelente notícia para quem gosta de vinho tinto e não abre mão de beber um copo todos os dias. Por outro lado, a pesquisa em questão mostrou que, se queremos perder peso, devemos beber uma taça de vinho tinto antes de ir para a cama E Certamente não durante as refeições.

Então vamos apenas dizer Diga adeus aos chás relaxantes de camomila ou ervas, ou mesmo leite e biscoitos antes de cair nos braços de Morfeu. A partir de agora, poderemos beber um bom copo de vinho tinto e, com isso, ajudaremos nosso corpo a perder esses quilos extras sem esforço e esforço.

De fato, como revelado Jason Dickou seja, a pessoa que realizou o estudo, estará presente composto de vinho tinto O que impede que as células de gordura aumentem de intensidade. No geral, este é um achado importante. Então, vamos ver com mais detalhes o que emergiu da pesquisa.

Vinho tinto: os benefícios do resveratrol

Como acabamos de explicar, um composto de vinho tinto Evita que as células de gordura ganhem mais densidade. Descubra Dick.

Ele vem com uma extensão ResveratrolPara que o efeito de uma taça de vinho surta efeito, ele deve ser consumido após as refeições e antes de dormir.

Vinho tinto: uma taça de vinho pode substituir uma hora de atividade física

Conforme revelado pelo estudo em questão, um copo ou dois de vinho tinto antes de dormir faria ainda melhor uma hora de atividade física.

Entre outras coisas, de acordo com o que ele relatou espelhosO que foi descoberto pela Universidade de Alberta também irá apoiá-lo Universidade Estadual de Washington Baseado em Harvard. Então, nada além de uma farsa! Um copo (ou dois) de vinho tinto pode ajudar a perder peso se você beber antes de dormir. Na verdade, ajudaria Elimine os desejos de lanche tarde da noite.

Por outro lado, ainda lembramos que para emagrecer é preciso seguir uma dieta balanceada Recomendado por um especialista e Faça atividade física. Em suma, não podemos nos limitar a beber alguns copos de vinho tinto antes de dormir!