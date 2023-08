Câmeras notaram detalhes misteriosos que ninguém tinha visto antes: isso é tudo

Detalhes misteriosos na Antártica: Imagens de satélite revelam algo estranho que causa polêmica entre os usuários na web.

Existem lugares no planeta que são mais pitorescos por sua inacessibilidade, lugares onde ninguém ou poucos jamais pisaram.

Um deles é a Antártica, o continente mais ao sul da Terra, localizado quase totalmente ao sul do Círculo Antártico. Abrangendo uma área de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, é uma região remota, fria e hostil onde pinguins, focas, baleias e fascinantes espécies marinhas encontraram seu lar.

entre o permafrost na Antártica, Google Earth Mas ele ia encontrar algo estranho, ou melhor, meio A caverna de que se fala há algum tempo.

Detalhes misteriosos na Antártica: uma caverna com uma escada

A Antártica, o misterioso continente polar, prova ser um lugar inestimável para a ciência e a pesquisa. Como uma das regiões mais intocadas da Terra, fornece uma janela inestimável para estudar o passado climático, entender melhor nosso presente e prever o futuro. Na verdade, os dados coletados pelos cientistas aqui nos fornecem uma análise detalhada do fenômeno da mudança climática global e seu impacto na Terra.

As enormes calotas polares da Antártida desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio do clima mundial. Seu derretimento acelerado pode – entre outras coisas – levar a um aumento significativo do nível do mar, ameaçando seriamente áreas costeiras em todo o mundo que podem desaparecer. Portanto, é necessário monitorar de perto essa região para prever e mitigar os possíveis impactos das mudanças climáticas.

Apesar de ser um local um tanto hostil e misterioso, o Google Earth parece ter encontrado um O cantinho ainda é inexplorado Pelo cara que parece uma caverna.

hipóteses da web

Pelas fotos que apareceram na web em pouco tempo, a caverna parece uma A cavidade é acessada através de degraus esculpidos no gelo. Vendo essas fotos, as pessoas na web obviamente desmentiram suas hipóteses. E assim, há quem imediatamente interprete isso como um sinal de uma base secreta.

No entanto, a verdade parece ser bem diferente. De fato, a hipótese mais confiável é que a cavidade é apenas um Uma caverna natural que foi escavada ao longo do tempo devido ao intemperismo.

No entanto, alguns enfatizaram a estranheza da caverna, pois parece, segundo este último, que a caverna de gelo aparece e desaparece constantemente. Mas esse fenômeno, também neste caso, pode ser simplesmente devido ao acúmulo de neve que derrete periodicamente.

A caverna encontrada pela NASA

Esta não seria a primeira vez que as imagens de satélite foram reveladas Um buraco no gelo da Antártica. A NASA realmente o identificou há alguns anos Uma lacuna de 300 metros de altura e do tamanho de dois terços de Manhattan.

A caverna teria se formado ao longo de um período de três anos sob Geleira Thwaites, é responsável por 4% do aumento do nível do mar, conforme relatado por Il Sole24Ore. Isso pode ser mais para enfatizar a velocidade com que o gelo está derretendo hoje.

É justamente por causa da água líquida que essas cavidades se formam entre o gelo e a rocha. A esse respeito, o especialista Pietro Milillo, primeiro autor do estudo publicado a seguir ciênciasEle disse:

“O tamanho da cavidade abaixo da geleira desempenha um papel importante nos processos de desbaste da geleira, pois quanto mais calor e água penetrarem sob a geleira, mais rápido ela derreterá”.

Será a mesma gruta que continua hoje a atrair os mais curiosos e a fazê-los levantar hipóteses sobre a sua origem?