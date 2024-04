Foco no Campeonato Português Primera Liga na reta final

lá Primeira Liga, também conhecida como Liga Portugal, é o nosso equivalente à Serie A, o que significa que é a principal liga portuguesa de futebol. Embora não tenha os seguimentos da Premier League, da Liga Espanhola ou da Bundesliga e Serie A, a Primeira Liga é a categoria mais respeitada e inclui nomes como Benfica, Porto e Sporting Lisboa.

Mesmo no cenário europeu, as seleções de Portugal conquistaram respeito. Por exemplo, o Benfica chegou à final da Liga dos Campeões 7 vezes e conquistou o título continental duas vezes. O Porto só chegou à final duas vezes, mas venceu ambas.

A temporada 2023-24 do futebol português chega à trigésima jornada e o Sporting Lisboa soma 80 pontos. Disponível em 90. Benfica está com 73, enquanto Porto e Braga estão com 62. Sete pontos atrás do segundo colocado, mas matematicamente não são os campeões, apesar de uma jornada muito promissora a quatro jornadas do fim. Nove equipes entre 22 e 31 pontos correm o risco de rebaixamento, já que antepenúltimo, o Portimonense soma 28 pontos. Assim, embora os dois últimos tenham sido quase eliminados, Chaves e VisaelaA luta para evitar um terceiro despejo é generalizada.

A grande diferença nos primeiros e últimos lugares da classe explica-se pelo facto de a principal liga portuguesa de futebol, além de equipas populares, incluir equipas semi-amadoras que lutam para disputar a segunda competição em Itália ou noutras ligas. seção.

O dia 31 terá alguns confrontos muito interessantes no topo do ranking. Os quatro primeiros colocados defrontam-se, precisamente o Benfica-Braga, no sábado, 27 de abril, às 19h00, e o Sporting Porto, no domingo, 28 de abril, às 21h30. O Benfica, com uma vitória no seu jogo, terá que torcer por uma vitória sobre o Porto. Se tudo isto acontecer, o Benfica ficará 4 pontos atrás dos líderes e poderá reabrir um ponto positivo na luta pela supremacia. Dado o impressionante histórico dos líderes da liga e as chances de perder pontos ao longo do caminho são mínimas, na verdade será pouco mais do que um raio de luz.

Considerando a situação Apostas de futebol ao vivo Eles reivindicam a parcela de favoritos do Sporting Lisboa com uma classificação média de 1,63. O Benfica segue às 2h20, ainda na corrida. Depois FC Porto 14h00 e Praga 75h00.