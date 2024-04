G7, Pichetto: 'Compromisso e cooperação ambiental'. Presidio de última geração – Notícias

Começa no Palácio Venaria Real sob a liderança do Presidente italiano e em particular do Ministro do Ambiente e Segurança Energética. Gilberto PichettoConselho de Ministros G7 Meio Ambiente, Energia e Clima.

“Temos uma grande responsabilidade para com os nossos cidadãos, para com os países mais vulneráveis ​​e para com o planeta. Estamos no meio de dois conflitos que estão enxertados em crises globais. A comunidade internacional está à espera da nossa mensagem”, disse Pichetto. “O G7 é o local perfeito para planear ações para uma luta mais eficaz contra as alterações climáticas e a poluição e para uma transição energética justa, inclusiva e sustentável. Os nossos sinceros agradecimentos a todos os nossos especialistas de grupos técnicos que trabalharam nos últimos meses para tornar isto possível. O clima, a energia e o ambiente do G7 cumprem objetivos futuros ainda mais ambiciosos.

Vídeo No G7 de meio ambiente, ministro Pichetto Fratin recebe colegas

“Para enfrentar os desafios da segurança energética, das alterações climáticas e da protecção ambiental – existem três prioridades: concreta, especialmente a cooperação com África, abordagem prática e não ideológica de acordo com o princípio da tecnologia neutra”. Juntamente com África, Pichetto sublinhou a necessidade de criar “parcerias não predatórias, em linha com o espírito do programa MATTE, apoiando os mais vulneráveis ​​aos efeitos das alterações climáticas e promovendo a energia limpa e o acesso sustentável. população do continente”.

Entre os temas centrais do G7, o ministro citou “renováveis, eficiência energética, saída progressiva dos combustíveis fósseis, biodiversidade, mas também energia nuclear de nova geração, fusão, economia circular, matérias-primas críticas, biocombustíveis”. O Ministro felicitou todos os delegados presentes e agradeceu “ao Município de Venaria, à cidade de Torino e às empresas e cidadãos da região do Piemonte pela sua extraordinária hospitalidade e cooperação”.

Agência ANSA Agência ANSA G7 em Venaria, explosão de líderes governamentais – Notícias – Ansa.it Ativistas anunciam novas manifestações em Turim (ANSA).

“Os líderes do G7 comprometeram-se a liderar os esforços internacionais para erradicar o tráfico de drogas (especialmente as drogas sintéticas com efeitos devastadores, como o fentanil)” em referência à declaração conjunta “combater conjuntamente a produção, distribuição e venda de drogas” adotada pelos líderes e governos do G7 “por iniciativa” da primeira-ministra Georgia Meloni Foi relatado.

Guarnição de última geração em Venaria, marchando esta noite



Algumas dezenas de activistas reuniram-se A última geração A cimeira do G7 sobre clima, energia e ambiente decorre esta manhã na Piazza Vittorio, em Venaria Reale, para uma reunião pública contra os “subsídios fósseis”.

Vídeo Venaria Real e Ultima Generacion se reúnem na Assembleia Geral do evento do G7

Um protesto anunciado ontem no final de uma manifestação de cerca de mil pessoas atravessou a Venaria Real, bloqueando a circular durante cerca de vinte minutos e atingindo barreiras policiais perto do Palácio Real de Venaria, onde decorre a reunião do G7. . Em Torino, hoje, às 19 horas, terá início um evento no Palazzo Nuovo, sede das Faculdades de Humanidades, cujos promotores incluem o Centro Comunitário Ascatazuna e grupos de estudantes, cujo objetivo é chegar aos hotéis onde os delegados ficarão hospedados.

“Deixemos claro que estes ministros que usam capacetes não são bem-vindos na nossa cidade”, explicaram os activistas no apelo. Desde ontem, as medidas de segurança foram reforçadas nas ruas que circundam as áreas onde estão hospedados os delegados do G7. A área será controlada por helicópteros amanhã, porém, e uma reunião com Juan Mancias, porta-voz da tribo nativa americana, está planejada no campus da Universidade Einaudi. Uma comunidade a poucos passos do México, no Vale do Rio Grande.

Reprodução protegida © Copyright ANSA