Angelina Mango quebra o silêncio e abre: “Um ataque à minha alma” | Ele não levou isso filosoficamente

Angelina Mango, recém-saída do Eurovision, não venceu como muitos esperavam. Aí a cantora também reclama de alguma coisa.

O Festival Eurovisão da Canção terminou novamente este ano em meio a milhares de controvérsias. E se alguém espera uma nova vitória para a Itália depois disso Maniskin Em 2021, a decepção foi amarga.

Angelina Manga, que representa o nosso país neste evento, nem sequer subiu ao pódio. Em vez disso, foi dado à Suíça, Croácia e Ucrânia.

E ao mesmo tempo seu tedioso Entrou no top 200 da parada global do Spotify e ganhou disco de platina dupla.

Nas redes sociais, há quem note que, de qualquer forma, ele percorreu um longo, longo caminho desde então amigos para Maria De Filippi. Certamente, não vencer o concurso da Eurovisão não é o que determina o seu sucesso. enquanto Angelina Manga Ele quebra o silêncio e fala com sua alma.

Angelina Manga: “Um ataque à minha alma”

Angelina Manga Ele trouxe para o Festival Eurovisão da Canção a música que selou sua vitória no Festival de Sanremotedioso. Uma voz poderosa, uma presença cênica que preenche o palco, e ela, apesar da pouca idade – na idade e na constituição – sabe dar show.

alcançado antes Eurofestival Itália Ele listou suas impressões sobre essa experiência: “A Eurovisão é uma celebração da música e da unidade dos países, participar na Eurovisão é muito estimulante, você conhece coisas que nunca pensou que veria de perto na sua vida e aprende muito. o primeiro dia na escola foi muito longo… e foi muito divertido”. Ela claramente gostou e o público gostou; Mesmo que não tenha conseguido a vitória, ela se fez notar pelo mundo inteiro.

Letras do cantor

Angelina Manga Enquanto isso, ela finalmente está relaxando após dias de estresse, e provavelmente está fazendo isso saboreando suas amadas jujubas, doces que ela adora e cozinhando com o pano de fundo. Benedita Rossi Isso é o que ele disse no programa do YouTube Vento: “Ele cozinha coisas muito comuns com muita paz e tranquilidade. Mas ela me conforta tanto que estou obcecado por ela. Quer dizer, ela é igual à minha tia.”

Há outra coisa que ela adora além dos ursinhos de goma, e isso é algo que ela adora. “Uma relação de amor e ódio, uma relação ‘tóxica’.” Em outra entrevista em Rádio Marte Ele especifica ““Um ataque à minha alma.” Este é o mais delicioso Pizza frita Nápoles. E como você pode culpá-la.