Um incêndio em Milão até Mahmoud entre os residentes do edifício destruído na Via Antonini- Corriere.it

Também há Mahmood entre os residentes Um arranha-céu destruído por um incêndio nos subúrbios ao sul de Milão. É um dos apartamentos Palácio na Via Antonini: Está localizado no nono andar, portanto, em um nível inferior ao nível a partir do qual poderia ter evoluído O incêndio às 17h36 no domingo, 29 de agosto. Pelo que o cantor e compositor salva-vidas explicou – Vencedor do Festival de Sanremo em 2019 com a musica Dinheiro – Ele foi um dos primeiros a deixar o prédio assim que o incêndio começou. cantor Então ele se salvou.

Poucos minutos antes da cota máxima, Mahmoud – como vimos em algumas das histórias postadas no Instagram – estava com dois amigos e colegas: Arashi, nome artístico de Ricardo Chiara, e Camila Magali. Os três estavam dentro do apartamento antes do incêndio.





