5VIE, 8ª edição da Milan Design Week 2021

5VIE Design Week A parte mais antiga da cidade volta à sua oitava edição, por ocasião da Forsallon 2021, e enfatiza a necessidade de recomeçar após o período difícil causado pela epidemia; É por isso que os elementos de design deste ano não são os verdadeiros campeões, mas as ideias por trás do design e as ideias que lançam as bases para o futuro.

2021 evento inteiramente dedicado ao personagem do mestre do design italiano – AG Frunzoni (1923-2002) – Designer, educador e pensador italiano, cujo patrimônio intelectual é hoje mais importante do que nunca. Começa a partir de Mínimo é mais Cristão e se desenvolve por meio de um A linguagem simplificada em que tudo o que é supérfluo é um desperdício Estética, moral e ética. Da mesma forma, sua pesquisa como professor avança em direção ao que é necessário para ser um homem completo: pensamento, ação, cultura e a crença de que todo projeto é antes de tudo um projeto de vida.

Os produtos 5VIE, exposições especiais, instalações com convidados, parceiros, reuniões, conferências e entretenimento energizam o espaço. Outros campos físicos e digitais andam de mãos dadas com a plataforma online 5vie.it, onde você pode desfrutar de todo o conteúdo.

5 grupos de modos

As fórmulas produzidas por 5VIE seguem a característica comumum trabalho. Na verdade, eles são eventos com o tema show para Enfatize o desejo de voltar à estrada após uma quedapontos A dimensão básica de aqui e agora, que muitas vezes foi ofuscado pelo último ano e meio em qualquer lugar e a qualquer hora Do novo modo digital. Quatro designers mundialmente famosos sugerem a criação do seu evento:

Atual Caesar Street 14, curador da exposição Maria cristina diderot Patrocínio de exposição Parece mágico! por designer espanhol Jorge Benades Quem sugere Uso de resíduos têxteis Trazendo novo material à vida, demonstrando cada etapa do processo em um laboratório pop-up criado para a ocasião;

Sarah Ricciardi Desenhado por Benevento, um procedimento de instalação portátil é sugerido Reinterpreta o caráter dos vendedores ambulantes . Uma estação móvel operando nas ruas do bairro oferece aos visitantes flores, poemas e sanduíches barrocos para celebrar a alegria de se encontrar e viver na rua. Também por Sarah Ricciardi Câmbio monetário onde os visitantes podem adquirir produtos dos trabalhadores, disponíveis nos pontos de informação 5VIE;

Na via S.Marta 18, Francesco Pace com seu próprio estúdio Telúrico , um estúdio de design multidisciplinar, oferecendo performance 1B sem título É o segundo capítulo de uma série de exposições inauguradas no ano passado explorando a relação entre tempo, formas e processos e a criação de uma coleção vívida de objetos de madeira.

Sempre via S. Marta 18 em SIAM, Richard Jasmine, arquitecto de interiores e designer de produto, não pode participar neste evento, mas está sempre presente num grande ledwall em tamanho real e quase acompanha os visitantes no seu mundo do design entre o físico e o digital.

O design vibrante dá vida às praças e edifícios da região

Praças históricas e belos edifícios da região, abertos para a ocasião, são palco de mostras de designers de importância nacional e internacional, como HoperAperta No Palazzo Recalcati, nos prestigiosos espaços da Wannenes Auction House com galeria Coisa. Sala de reação da arte da poesia Co-produzido com 5VIE e patrocinado por Patrizia Catalano NS Maurizio Barberis. NS Feira do livro de edição limitada por um grupo de designers, arquitetos e artistas de renome mundial.

Palazzo Lita, N .; Corso Magenta 24. Pode ser visitado Variações de Design 2021 Começando de MoscaPartners Cortile d’Onore del Palazzo explica a instalação site-specific do Studio Aires Mateus: A praia no barroco Comemore encontros sociais e encontros. A exposição continua com uma seleção de empresas, designers, escolas e instituições de todo o mundo.

Algum tempo atrás no Palazzo Turati, via Meravigli 7 habilmente pelo coordenador Nicole Unica presentes Os holandeses em Milão 2021Apoiado pela Embaixada e Consulado Geral do Reino dos Países Baixos na Itália. A Uniquole Invitational reuniu mais de 80 participantes: para a feira holandesa de design, artes e ofícios, moda e fotografia, desde apresentações de empresas reconhecidas no setor, a apresentações de designers credenciados, ao trabalho de novos talentos emergentes.

O SIAM Palace localizado na Rua Santa Marta 18 acolhe cinco importantes exposições coletivas internacionais:

utopia de vidro A exposição é patrocinada por Padre lorenzo para cada Personagem ACT: Character Center + Design Center que desenvolve a comparação entre Austrália e Itália, enfocando os modos como a produção de vidro contemporânea se move.

A exposição é patrocinada por para cada que desenvolve a comparação entre Austrália e Itália, enfocando os modos como a produção de vidro contemporânea se move. Abrir Instituto Cultural Italiano em Hong Kong , Dirigido por Stefano Fossati Isso permitiu a realização do projeto Design Made in Hong Kong, onde alunos de três universidades de Hong Kong (Universidade Politécnica de Hong Kong, Instituto de Design de Hong Kong e Universidade Batista de Hong Kong) trabalharam em colaboração com três designers italianos (Federica Biasi, Federico Peri e Sara Ricciardi) Apresentação do desenvolvimento do projeto.

, Dirigido por Isso permitiu a realização do projeto Design Made in Hong Kong, onde alunos de três universidades de Hong Kong (Universidade Politécnica de Hong Kong, Instituto de Design de Hong Kong e Universidade Batista de Hong Kong) trabalharam em colaboração com três designers italianos (Federica Biasi, Federico Peri e Sara Ricciardi) Apresentação do desenvolvimento do projeto. sempre jejuando Grupo Português de Recursos Minerais e Assimagra – Associação Portuguesa de Recursos Minerais presentes linha de mármore , um projecto inovador que visa divulgar a pedra portuguesa e mostrar a sua diversidade ao nível do design, através do trabalho de 10 designers portugueses cuja prática é uma referência nacional e internacional.

presentes , um projecto inovador que visa divulgar a pedra portuguesa e mostrar a sua diversidade ao nível do design, através do trabalho de 10 designers portugueses cuja prática é uma referência nacional e internacional. Finalmente, o conjunto duplo As raízes são importantes – é importante sonharCuradoria de 5VIE, com designers independentes e estúdios ativos trabalhando nacional e internacionalmente, para explorar a rede temática.

Produtores de MilãoPromover fatos sobre design independente e uma cultura de autoprodução por ocasião da Quinta Semana de Design de 2021antevisão MarmsimaÉ um projeto que visa o reaproveitamento dos resíduos da transformação do mármore com o objetivo de uma economia circular.

Inclui foco na sustentabilidade em relação ao reaproveitamento de materiais, práticas e estruturas coletivas áreas urbanasÉ reduzir o desperdício de recursos como alternativa ao que está disponível nos projetos NoPlà, vamos praticar contra plásticos descartáveis ​​e NoPla novamenteNS Reutilizar é uma vitória para todos; NS Design Creel, uma startup italiana que trabalha em um modelo de economia verde que combina uma economia circular com inovação tecnológica e criatividade. O tema sustentabilidade também será abordado por meio de um convite intitulado ReBikeMi, organizado pela Associação Giacmenti Urbani para Encontre o canal da ItáliaUm projeto que envolverá alunos de escolas de design na proposição de soluções para o reaproveitamento de componentes descartados de bicicletas.

Além disso, mais de 150 representantes, entre artesãos, lojas, comerciantes, restaurantes, estúdios profissionais e instituições culturais, abrem seus trabalhos na ocasião, apresentam novos projetos e recebem exposições de designers independentes. Por exemplo, artista designer Angela Florio da DecorAzione com o projeto hortelã artificial, conta a esta rede de artesãos uma bela experiência colaborativa que acolhe as contribuições de todos os membros. O design feito à mão é uma prova de uma profissão em constante evolução e uma honra que brota do coração.

Exposições e apresentações também estão presentes em galerias e seguem por galerias, estúdios, butiques e ateliês. no fim, Estúdio Marco Pivacom o projeto Fabricado na China, ItáliaDesencadeia um caminho narrativo que visa criar uma ponte entre a Itália e a China e promover o intercâmbio cultural entre estas duas realidades muito distantes, mas ao mesmo tempo próximas.

Amplos espaços de discussão, comparação e troca de ideias sobre os temas inovação social, sustentabilidade, digital e novos cenários de desenvolvimento, temas de conversação na área 5VIE:

Design, arte e digital: o valor da imaterialidade , que explora a questão da relação entre as formas de arte tradicionais e as novas formas de produção, compra e uso associadas ao NFT, e está hoje no centro do debate internacional;

, que explora a questão da relação entre as formas de arte tradicionais e as novas formas de produção, compra e uso associadas ao NFT, e está hoje no centro do debate internacional; Innovation City – Design Social para Comunidades do Futuro Empresas e startups italianas se unem para propor soluções de redesenho e participar do planejamento do futuro da relação entre os cidadãos, as cidades e o meio ambiente.

Empresas e startups italianas se unem para propor soluções de redesenho e participar do planejamento do futuro da relação entre os cidadãos, as cidades e o meio ambiente. NoPlà ou NewPlà – temas futuristas, uma reflexão sobre as práticas e poetas do reaproveitamento;

uma reflexão sobre as práticas e poetas do reaproveitamento; Cesar Castelli , presidente da Milano Makers, uma associação que promove atividades relacionadas ao design independente e à cultura de projetos;

, presidente da Milano Makers, uma associação que promove atividades relacionadas ao design independente e à cultura de projetos; Arquitetura Digital Swarm – Insights e Organizações O modelo “enxame” aplicado à organização das sociedades contrasta com o modelo “cluster” que caracterizou o século passado. Como as linguagens de design e arquitetura podem nos ajudar a entender novas estruturas organizacionais?

O modelo “enxame” aplicado à organização das sociedades contrasta com o modelo “cluster” que caracterizou o século passado. Como as linguagens de design e arquitetura podem nos ajudar a entender novas estruturas organizacionais? Fórum TÈC – Turismo e Cultura. Design e turismo de proximidade: uma combinação vencedoraA lição visa promover o turismo local e focar em caminhos para a excelência em design.

O programa completo de eventos de 4 a 10 de setembro de 2021 está disponível no site www.5vie.it.

