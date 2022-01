“The Voice Senior”, o final

Após semanas de seleções e ofertas, é hora de anunciar o vencedor. Sexta-feira, 21 de janeiro, horário nobre da Rai1, final do “The Voice Senior”, o show de talentos apresentado por Antonella Clerici, que premia as vozes mais bonitas com mais de 60 anos. Uma noite cheia de surpresas com o cantor e compositor Riccardo Cocciante foi um convidado maravilhoso que também será o protagonista da Abertura com os 12 finalistas do programa liderados por Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino.

A última oportunidade para os restantes concorrentes apresentarem canções em palco com canções atribuídas pelos seus treinadores, mas desta vez para os julgar e escolher o vencedor do “The Voice Senior” será o público de casa na TV”.

Haverá duas escalações de eliminação nas quais os espectadores são escalados: o primeiro resultará na eliminação de 8 competidores, no entanto, isso resultará na televisão dos 4 concorrentes restantes, que serão chamados para se apresentar novamente. Durante a noite até o anúncio do vencedor da segunda temporada de “The Voice Senior”.

No centro do desafio estão mesmo os treinadores, que, depois de fazerem as suas escolhas ao longo dos episódios anteriores e de trabalharem com os rivais da equipa na final, estão agora ansiosos por ver surgir um dos seus talentos. Na semana passada, Orita Berti decidiu levar Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortura para a final. Gigi Di Alessio escolheu Claudia Arfati, a dupla formou Piero Cotto e Beatrice Pasquale e Annibale Giannarelli enquanto Clementino escolheu Marcella de Pasquale, Luciano Genovese e Russell Russell. Finalmente, Loredana Bertè confirmou Donata Brischetto, Lanfranco Carnachina e Walter Sternini.

A transmissão estará sempre disponível sob demanda no RaiPlay e visível no exterior no Rai Italia.