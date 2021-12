Ladies ‘Paradise 6, 23 de dezembro de 2021: Episódio

Prévia do Ladies ‘Paradise 6, 23 de dezembro de 2021

Paraíso Feminino 6 Em 23 de dezembro de 2021 Esperando Por Você Na Rai 1 às 15:55, sujeito a alterações de programação. O sabão não sai nem dois dias antes do Natal! Você pode assistir o episódio no Al Rai Channel One ou no Ray Play Transmissão.

Abaixo você encontrará amostras de Paraíso Feminino 6 A partir de 23 de dezembro de 2021!

Conspiração do paraíso das mulheres 6 – episódio 74

eu Fique longe de Salvatore Acompanhe o que aconteceu entre o garçom e sua mãe Agnes. O menino já havia tentado se aproximar de Impriani, mas sem sucesso. para mãe Irene O comportamento de Salvo para com a mulher que o trouxe ao mundo é inaceitável. Salvo não tem intenção de desistir. Pelo contrário, ele expressou sua intenção de aceitar Anna de volta a todo custo. Roberto, sabendo da vontade do jovem, dá-lhe conselhos. a Terra Eu conheço Anna toda a sua vida …

Dora Ele tem sentimentos por Nino Não pode ser ignorado. Depois de solicitar uma opinião de ArmandoEle encontra coragem para seguir em frente com Zaqueu. Ele o convida para jantar na véspera de Natal.

sobre Armando, Este ano ele tem uma importante missão no céu. De acordo com a tradição (além da árvore dos desejos), existem Papai Noel Quem acolhe os desejos das crianças. A alegria deles vem primeiro. Ferraris é quem assume o papel deste tour.

Stefania, em frente à árvore de Natal da Casa Colombo decorada com pinhas coloridas, promete Veronica cuide de Gemma. A filha de Ezio é uma garota sã em suas palavras. Portanto, ele adere a essa obrigação e pretende respeitá-la. Enquanto isso, Gemma não sabe de nada e um espírito aventureiro cresce. Aproveite o fato de os pais estarem longe de casa para convidar Marco Na Casa Colombo. Stefania descobre a tempo. Ela desiste de passar uma noite com as amigas em nome de uma promessa que fez à madrasta. Vai para casa para se certificar de que está tudo bem. ao mesmo tempo Ezio e Veronica Eles passam uma noite no cinema, no final da qual se encontram Gloria.