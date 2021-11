Websummit Lisbon 2021: o evento mais importante da Europa dedicado à inovação e startups

Noite de abertura: uma rápida olhada no fórum lotado é emocionante, após dois anos de restrições da Covid. Está de volta este ano Web Summit em Lisboa, o evento mais importante da Europa dedicado à inovação e startups, com um público composto por empresários, fundos de capital de risco … e alguns unicórnios.



Poucos ingressos: 42.000 ingressos vendidos, visitantes de 128 países (50% mulheres), 1.500 startups, 70 unicórnios, 870 investidores, 750 palestrantes que se revezam em diferentes palcos em paralelo. Mas acima de tudo, além dos números, há muita energia, uma vontade de encontrar; Aqui, as empresas que estão apenas começando podem encontrar os fundadores de algumas das empresas mais lendárias do mundo da inovação e a mensagem que passa é que tudo é possível e os unicórnios não são imaginários, mas animais reais.



Os participantes estão aqui para Compartilhe ideias e faça negócios: Uma startup em busca de investidores, parceiros, empresas e investidores em busca de startups. O objetivo é claro, todos estão andando por aí com um grande emblema com o nome e a função (startup, investidor, etc.) Depois, há um aplicativo de eventos que permite ligar para todos os participantes e solicitar uma reunião.



Neste mixer de voz, entre as muitas entradas, surgem dois temas dominantes: criptografia NS Das Alterações Climáticas.



São mais de 200 startups trabalhando no mundo criptográfico: algumas ainda estão em seus primeiros dias, outras já são enormes, como a Sorare da França, que é possivelmente a maior plataforma NFT do mundo com um valor de US $ 4,2 bilhões (nascida em 2018!) foi um convidado aqui com seu fundador.



Os últimos dois anos viram uma aceleração na área de blockchain, bitcoin, ativos digitais e tokens não fungíveis e ainda não está claro qual será a forma final, mas está claro que essas tecnologias serão campeãs.. Um exemplo para todos: As pessoas sempre gostaram de colecionar coisas, mas para o conteúdo online, onde passamos muito tempo, isso não tem sido possível. Agora, com NFTs, isso é possível. Esta tecnologia veio para ficar.



Em seguida, 200 startups dedicadas a questões de sustentabilidade, de programas de impacto a tecnologias com o objetivo de neutralidade de carbono. O slogan é que as empresas precisam se tornar mais sustentáveis ​​não porque seja a coisa certa a fazer, mas porque é a coisa inteligente a fazer. Fiquei impressionado com o influente fundo de investimentos, que investiu em uma start-up que produz carne vegetal, que afirmou que para a operação ter sucesso “em primeiro lugar, um bife de verdura deve ser melhor do que um animal, em segundo lugar deve ser saudável, em terceiro lugar mais barato, deve ser. O quarto teria um impacto mais sustentável no meio ambiente. ” Resumindo, sustentabilidade sim, mas com uma tecnologia que a torna economicamente viável.



Em seguida, havia uma grande área transversal dedicada a Criatividade online.



Começamos com jogos e e-sports, um setor em constante crescimento, resultado do puro entretenimento, Para se tornar a cola das comunidades genZ, com seus heróis, influenciadores, merchandising e fantasias. Existem também muitas aplicações para AR / VR, abrangendo múltiplas áreas, desde a moda onde se costuma experimentar e fazer roupas virtualmente, sem usar, a aplicações na área da saúde, aos espaços de trabalho colaborativos, até ao metaverso. Mas além das grandes empresas, a Internet democratizou a criatividade, tornando-a acessível a todos: se você já precisou de uma gravadora para ver sua música publicada para dizer sim, agora é só colocá-la na Internet, pois todos podem se tornar criativos ou influentes , porque o poder passou para as mãos do algoritmo.



E então, mobilidade elétrica, ciência de dados, inteligência artificial, o mundo pós-Covid do trabalho, educação, novas habilidades, como obter dinheiro do European InvestEU, identidade digital, eficiência, saúde, promoção de fitness e bem-estar, tecnologia financeira, novas ferramentas financeiras , comunidades online, movimento Black Lives Matter, novas tecnologias de produção agrícola, viagens …



Nós conversamos sobre o futuro da internet, com Tim Berners-Lee, o inventor da web, propondo uma nova versão para dar às pessoas o controle sobre seus dados, mas também ouvimos a ex-denunciante Frances Hogan, e em segundo plano , mais e mais metaversos.



Impressionante como Portugal, um país com 10 milhões de habitantes, conseguiu criar um sistema de atracção de investimento e inovação: O Ministro da Economia de Portugal e o Presidente da Câmara de Lisboa falaram na cimeira, para divulgar (em excelente inglês!) Como é fácil fazer negócios em Portugal, quantos investimentos foram activados e serão revitalizados, para anunciar que já atingiu 98% dos adultos vacinados, relembrando os benefícios oferecidos a quem opta por se mudar para cá, para convidar os jovens a instalarem-se em Portugal. Em seguida, o 2021 e-Summit foi concluído com a intervenção do Presidente de Portugal.



Se a Itália alguma vez decidir apostar na inovação e no empreendedorismo, Portugal é um país onde algumas coisas podem ser aprendidas.