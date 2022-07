Na quarta arena, “Fornaci al cubo” está de volta com dança, música e performances

No final da última semana de julho ele voltou Fornaci al Cubaé um festival de artes multidisciplinar criado graças à cooperação de associações, órgãos públicos, instituições e empresas com o objetivo comum de revitalizar Piazza IV Novembre de Fornaci di Barga O que transformará a ocasião pelo segundo ano consecutivo em uma tigela de experiências e performances.

O evento destaca uma proposta original com o objetivo de promover todas as formas de linguagem de expressão artística, Do teatro à dança, da música às artes visuais, com especial atenção às questões interculturais relacionadas com os valores humanos, sociais e morais. A iniciativa é patrocinada pela Município de Cirenaica Foi possível pela contribuição fundamental de duas instituições culturais de referência para o Panorama Barghigiano: Festival de Jazz de Berga que colaborou na primeira e segunda nomeações nos dias 28 e 29 de julho e Toscana Entertainment Online Corporation Para a última noite de 30 de julho. A direção artística é coordenada por Francesco Tomei, a curadoria gráfica e de comunicação de Porco Duran, para um evento solicitado pela prefeita Caterina Campani e pelo vereador Sergio Suffredini.

O Fornaci al Cubo também foi organizado graças à contribuição de Cipaf- O centro comercial natural de Fornaci di Barga Graças a empresas sensíveis que patrocinam iniciativas como Vts Validation, Technical Services, Suffredini Communications e Construtora Bertoncini que também deram nesta segunda edição um contributo essencial para a viabilização do evento.

“O tema deste ano – explica o diretor técnico – será Uma jornada que pretende ser um caminho de formação pessoal O que trará artistas, mas sobretudo espectadores do festival, Descubra suas raízesPara si e para os outros em um momento histórico de renascimento onde os vínculos são revitalizados após o período mais difícil e difícil da epidemia.”

Começa quinta-feira, 28 de julho, às 21h30, com Dis Dirigido por Roberto Castillo, é uma associação de artistas e operadores culturais que apresentam propostas únicas a nível internacional caracterizadas por uma síntese da dança entrelaçada com as artes visuais, as novas tecnologias e o teatro. estará no palco Uh!Show de palhaços divertido para toda a família com um sabor futurista que surpreenderá o público de todas as idades. Os performers Erica Bravini, Mariano Nido e Alessandra Moretti transformarão a cena em um mundo “2D” de gestos de marionetes onde acontecerão coisas engraçadas e estranhas que farão você sorrir. Uh! É uma viagem que tem suas raízes no entretenimento cômico da cultura italiana no passado influenciado por grandes personalidades como Petrolini, Totò e Macario.

Continua na sexta-feira, 29 de julho, novamente às 21h30 com Ótima música jazz do autor Com a introdução de um novo projeto de gravação, o disco Pagine vere que é o resultado de uma colaboração de longo prazo entre um pianista e um compositor Giovanni Cicarelli A cantora e autora Michela LombardiEle foi acompanhado pelo guitarrista Luca Valuee. O álbum oferece música intimista e intensa com letras escritas em italiano, inglês, francês, português e corso para um rico caminho de inspiração diversificada da música brasileira a um repertório de tradições europeias à canção italiana que levará o espectador a criar a imagem de um viagem multicultural. O projeto de gravação também foi aprimorado por uma interessante colaboração com artistas como Stéphane Casalta, Dadi, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

A grande final do festival será no sábado, 30 de julho, com uma noite que “suba ao cubo” com três propostas artísticas diferentes. Um espaço para dança contemporânea e música de composição. Duas pequenas empresas selecionadas da prestigiosa rede subirão ao pódio na Piazza IV Novembre Anticorpo eXpLO – vestígios da dança de um jovem autor Para distribuição nacional nos melhores teatros e festivais italianos. soco 24produzido por Fundação Nacional de Dança / Aterballetto Coreografia de Roberto Tedesco. Os bailarinos Leila Lucita Juvino e Antonello Amati, com a cumplicidade do público, farão um percurso circular que terminará no ponto de partida e conterá em seu interior inúmeros percursos e sugestões diversas.

Mais uma apresentação para Novo projeto de gravaçãoA jornada introspectiva do cantor e compositor florentino Kiara White cujo álbum conceitual Pandora é dedicado aos medos da alma humana, àqueles “monstros” que, segundo a lenda antiga, se escondem dentro da Caixa de Pandora. Em cada música, a escrita do compositor transforma os seres selvagens do imaginário coletivo de várias culturas, do grego ao clássico ao norte da Europa em músicas e letras. Um convite ao espectador a libertar-se dos seus medos através da música que se torna catarse e libertação. Chiara é uma personagem muito charmosa, musicóloga: “Dia” Chiara Cavallina, geóloga e pesquisadora. “At Night” Kiara White (do sobrenome de sua mãe, de ascendência inglesa), uma compositora e artista de alto nível que viaja frequentemente pelo mundo, é essa natureza eclética dela que alimenta sua escrita.

Os bilhetes para o festival, um lugar não numerado, são Pode ser adquirido a um preço nominal de 5 euros Graças à cooperação e apoio da comissão organizadora, aproximar os moradores das iniciativas culturais locais.

Para as duas primeiras noites de 28 e 29 de julho, graças à intervenção do Barga Jazz Festival, os bilhetes já estão disponíveis Pré-venda online.

Na última noite de 30 de julho, os bilhetes podem ser reservados através do 3477727642 ou através do e-mail [email protected]

Exceto quando as pré-vendas e reservas forem vendidas, os ingressos também podem ser adquiridos para shows noturnos a partir das 20h30.