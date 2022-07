Ezio Gribodo faleceu aos 93 anos

Ezio Gribaudo, artista e organizador cultural com comprovadas relações internacionais e Presidente Honorário da Accademia Albertina, faleceu aos 93 anos. Durante anos, Crepaudo, de 1959 a 1974, editor da histórica editora Fratelli Pozzo, atuou como editor de livros de arte, seguido por sua filha Paola, atual presidente da Sociedade Albertina. Sua carreira como experimentador de arte o fez conhecer e repetir ao longo do tempo os mestres do século XX – como Lucio Fontana, Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Henry Moore e Francis Bacon – e as grandes figuras do mundo da arte. Em 1976, ele trouxe Peggy Guggenheim para Turim e organizou a exposição de sua coleção na Galeria Cívica de Arte Moderna. Como artista, experimentou testes originais entre o casual e o pop, com uma referência consistente ao clássico. Desenvolveu “marcas” de obras que se manteriam constantes ao longo do tempo, como “Logogrifi”, “Metallogrifi”, “Teatros da Memória” e “Dinossauros”, numa iconografia entre presença e ausência, entre imagem e abstração.

Nascido em Turim em 1929, Ezio Gribaudo estudou no Liceo Artistico, e por um curto período na Academia de Brera, antes de se transferir para a Escola de Arquitetura do Politécnico de Turim. Distinguiu-se numa experiência eclética, sintonizada com os exemplos mais avançados da vanguarda do século XX. Após sua primeira aparição em Turim na Sala de Cristal em 1953, suas participações em exposições públicas e privadas na Itália e no exterior e as inúmeras homenagens que recebeu foram. Em 1966 foi premiado com o primeiro prêmio na Bienal de Veneza. Em 2003 foi agraciado com a medalha de ouro da cidade de Turim e dois anos depois foi nomeado presidente da Accademia Albertina. Sua morte coincide com a publicação da autobiografia de Skira, “Beauty Saves Us”.

O funeral terá lugar na Sala de Honra da Accademia Albertina amanhã das 22h00 às 13h00. O funeral terá lugar na quinta-feira às 10h30 na Capela Gran Madre.