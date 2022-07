Por 25 anos, ele sempre comeu o mesmo prato no jantar

Se pensarmos que David Beckham tem um dieta Iron, considerando também seu passado futebolístico, é porque não conhecíamos a alimentação saudável de sua esposa, Victoria Beckhamque durante vinte e cinco anos seguiu o mesmo sistema sem nunca falhar.

Victoria Beckham, seu segredo de sequência: por 25 anos ela sempre comeu o mesmo prato no jantar

Apesar de quatro gestações, a ex-Spice Girl conseguiu manter uma figura invejável. E a vantagem não vem apenas da fictícia “constituição do corpo”. Por 25 anos, a modelo construiu sua dieta em torno de um prato específico que ela come no jantar: laticínios são proibidos e sua dieta baseava-se em camarão frito com abobrinha picante. Alternativamente, salmão com ervilhas, pepino, brócolis e abacate.

Se o jantar é sempre e só depende de peixe grelhado e legumes no vapor, ao almoço a mulher do futebolista acompanha os seus adorados camarões cozinhados no limão com tequila. No entanto, a refeição mais importante do dia é o pequeno-almoço: em vez de chá ou café, Victoria Beckham Ela prefere smoothies e cereais, que a ajudam a encher sua energia para enfrentar seus dias sob os holofotes.

Olhando de fora, pode parecer uma dieta muito rígida e pouco apetitosa, mas não se pode dizer que não produza os efeitos desejados: o corpo de Victoria, de 48 anos, é a evidência mais clara disso.

