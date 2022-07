Hoje, domingo, 17 de julho, as partidas serão disputadas na TV e transmissões ao vivo para os europeus

– Publicidade –

Jogos na TV hoje, domingo, 17 de julho, programas esportivos na TV e transmitidos hoje

domingo, 17 de julho de 2022 As mulheres europeias continuam com os jogos do último dia dos grupos disputados simultaneamente com Suíça-Holanda e Suécia-Portugal. Os jogos de hoje incluem amistosos da Série A, Napoli e Udinese em campo entre aqueles que são transmitidos de alguma forma.

À noite, entre domingo e segunda-feira, vários jogos da MLS. Além das partidas, o Campeonato Mundial de Atletismo continua hoje na Sky e na Rai Sport, além de uma nova etapa do Tour de France na Eurosport e na Rai 2.

Jogos de hoje na TV e transmissões ao vivo no domingo, 17 de julho – programação

11:30

Kyoto – Hiroshima, 1 futebol

16:00

Copenhague – Horsem Onefootball

Borussia M – Duisburg – Athletic Bilbao, amistoso, 1 futebol

16:30

Udinese – Schalke 04, amistoso, DAZN

18:00

Nápoles – Perugia, Facebook Nápoles

18:00

Transmissão ao vivo dos gols femininos europeus, Sky Sport Football / 251 e agora

Suíça – HolandaCampeonato Europeu Feminino (adiado às 23:30 Ray Sport) Sky Sports 252 / NOW

Suécia – Portugal, Campeonato Europeu Feminino, Rai, Sky Sports 253 / NOW

Vários jogos no OneFootball da Liga Sueca

20:30

Banfield – San Lorenzo, Taça da Liga, Sportalia e futebol

21:00

São Paulo – Fluminense, Solocalcio e Onefootball

21:10

Atlanta United – Orlando City, MLS DAZN

23:00

Botafogo – Atlético Mineiro, Sportitalia e One Football

23:10

New York Red Bulls – Nova York, MLS DAZN

uma e meia

Velez Sarsfield – River Plate, Sportalia One Futebol

1:55

Columbus Crew – Cincinnati, MLS DAZN

2:40

Nashville – Los Angeles FC Dazen

3:40

San Jose Earthquakes – Houston Dynamo, MLS DAZN

4:40

Portland Timbers – Vancouver Whitecaps, MLS DAZN

Não apenas futebol:

8:00 Fia World Rally – Estônia, Sky Sports / Now

10:00 St Andrews Open Golf Course, Sky Sports / Now

11:45 Superbike Grã-Bretanha, Sky Sports / AGORA

12:30 Porsche Carrera Cup – Mugello, Sky Sport / AGORA

13:00 Moto X2 no Eurosport

14:00 Partida Global, DAZN

14:00 Final da Liga das Nações de Voleibol 3/4, Sky Sports / AGORA

15:00 Campeonato Mundial de Atletismo Sky Sport / NOW Wray

17:30 Final da Liga das Nações, Sky Sports / AGORA

17:30 Douri Street Skateboarding, DAZN

19:00 Fórmula E Nova York, Sky Sport / AGORA

21h30 Indycar 300 em Toronto, Sky Sport / NOW

00:00 PGA Golf Barracuda Tour no Eurosport

Sky Sports Show

A oferta Sky Sports é dividida em dois pacotes de Sky Sport e Sky Calcio que podem ser ativados com o pacote básico Sky TV que custa 14,9 euros por mês (Escolha a opção inteligente) Inclui séries de TV e entretenimento.

Pacote Sky TV + Esporte A um custo mensal de € 30,9 Inclui 121 partidas da Liga dos Campeões (incluindo a italiana; todas, exceto a partida de quarta-feira, disputada na Amazon), toda a Liga Europeia e Liga de Conferências, Fórmula 1, MotoGP, NBA e todos os outros esportes. O custo do Sky Calcio 5 euros por mês Inclui futebol internacional (Primeira Liga Inglesa, Liga Francesa, Liga Alemã, La Liga, jogos de equipas estrangeiras em Taças da Europa), Segunda Divisão, 8 jogos da Serie A e 3 jogos da Serie A por sua vez exclusivamente.

Esportes agora

Sky Sport transmite com Atualmente. A plataforma de streaming oferece uma oferta de 14,9 euros por mês e inclui todo o conteúdo dos pacotes Sky Sport e Sky Calcio, num preço promocional de 9,99 no primeiro mês.

Mostrar DAZN

No DAZN a € 29,99 por mês, todos os jogos da Primeira e Segunda Divisão, La Liga, toda a Liga Europa e a melhor liga da liga, além da MLS, Moto GP e muito mais. O DAZN também tem um acordo com a TIM que tem uma oferta TIMVision que inclui DAZN e Inifnity+ com a Liga dos Campeões a 29,99€ por mês durante 12 meses. Mas em breve tudo vai mudar, novos preços chegarão.

Eleven Sport show Série C

Casa de Siri Si Ho onze esportes A plataforma de streaming também está disponível através do aplicativo, onde você pode assistir a todos os jogos do torneio com uma oferta mensal por 7,99 euros ou uma oferta anual por 59,99 euros. Eleven Sports também é um canal na Amazon.

os outros

Canais Infinitos do Mediaset / Mediaset É grátis, Infinity + com a Liga dos Campeões custa 7,99 euros por mês (mas no momento é inútil para esportes). A série B está ligada Ajuda ao vivo Que tem um plano anual a partir de 49,99 euros, um mensal a partir de 9,99 euros. no momento Mola TV É grátis, você só precisa se registrar. OneFootball oferece streaming gratuito.

fonte: Guias de TV, Eurosport, Revistas de futebol

