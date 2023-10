O Salerno Boat Show 2023 começa em novembro na Marina Darice

o Show Náutico de Salerno Está aberto de 1 a 5 de novembro na Marina Darice, um dos maiores portos turísticos do Mediterrâneo, com 1.000 berços, localizado às portas da Costa Amalfitana.

Este ano a feira apresenta um formato renovado que prevê uma abertura contínua durante 5 dias, das 10h00 às 18h00.

Salão Náutico de Salerno 2023

Está tudo pronto para Sétima edição Subordinar Show Náutico de SalernoProgramado para ser realizado de 1º a 5 de novembro. O local escolhido é Marina Darici Às portas da Costa Amalfitana.

A temporada de exposições marítimas continua com um evento para os entusiastas do mar e da náutica que procuram algo novo. O que é ainda mais interessante é que a entrada é gratuita e acontece no sul da Itália, em um local fantástico.

Um espetáculo amado pelos entusiastas e que cresce a cada ano

Já na sua sétima edição, o Salerno Boat Show é patrocinado pela Confindustria Nautica e este ano apresenta-se com um formato renovado que prevê uma abertura contínua ao público todos os dias, das 10h00 às 18h00. Isto é especialmente importante e apreciado, dado o sucesso crescente. Desta exposição, que hoje é considerada uma das mais importantes exposições comerciais dedicadas às embarcações do panorama nacional.

Os números da última edição falam claramente neste sentido: mais de 100 expositores e 150 barcos em exposição numa área total de 36.000 m² e com 25.000 visitantes de 15 regiões italianas e 8 países (Bélgica, Croácia, Alemanha, Portugal, Turquia, Reino Unido).

Boat Sea Trials, o evento mais aguardado

No entanto, confirmou-se um dos pontos fortes do Salerno Boat Show, que é a possibilidade de o público realizar provas de mar na paisagem única da baía com vista para a Costa Amalfitana: todas as provas de barcos, veleiros e iates incluem qualificados assistência de amarração e suporte técnico através de serviços de construção naval.” na hora certa”.

Durante a apresentação oficial do 7º Salerno Boat Show, realizado no passado mês de Outubro em Génova, foi também revelado ao público o novo logótipo deste salão, inspirado no piso cosmático da Catedral de San Matteo, símbolo da época de ouro da história de Salerno. que remonta ao século XII. Uma bela mensagem de união entre diferentes épocas, civilizações e culturas. “No contexto do crescimento contínuo do setor marítimo – enfatizou Agostino Galluzzi, Presidente da Marina d’Arechi SpA – eventos como o Salerno Boat Show representam um valioso momento de recolhimento e uma grande oportunidade para apoiar a promoção das regiões. A Campânia é a segunda região da Itália com o maior número de barcos registados e, portanto, impulsiona o crescimento do mercado marítimo italiano, do qual o sul representa cerca de 40 por cento.

Há também espaço para música, conferências e entretenimento

Por fim, não faltarão momentos de diversão e análise aprofundada no Salerno Boat Show. Começando pelo formato “After Salone” com música ao vivo todos os dias a partir das 18h no Marina Bistrot. A conferência “O valor da economia marítima italiana com enfoque exclusivo na região da Campânia” terá lugar no sábado, 4 de novembro, às 11h00, organizada pela Informare, Assonautica Italiana e Blue Forum Italia Network.

Aqui estão todas as informações sobre Show Náutico de Salerno 2023