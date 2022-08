Gianni Morandi, infelizmente, não conseguiu mantê-lo dentro: toda a Itália se comoveu

Gianni Morandi já sabe que será um dos grandes heróis do próximo Festival de Sanremo, pois se juntará ao Amadeus como co-anfitrião de todo o evento. Mas hoje descobrimos outro Gianni Morandi…

Há personagens que parecem tão imortais quanto os deuses da Grécia antiga. Capaz de atravessar as décadas incólume e minimamente incólume ao desgaste do tempo, às modas vacilantes e aos estranhos ritmos do mundo do entretenimento e da comunicação. Eles podem permanecer em silêncio por um tempo, bastante curto, mas depois voltam mais determinados e mais fortes do que antes.

Ele é realmente um dos últimos imortais, e um dos últimos exemplos de personagens do mundo do entretenimento capazes de evoluir, sempre se mantendo atualizados com os tempos, mesmo que os anos também tenham passado sobre ele. Gianni Morandi Basta nomeá-lo e ilumina a todos com um sorriso de aceitação por sua arte, compaixão e humanidade que é sua filha de terra Emília.

E a verdadeira natureza de Gianni Morandi é descoberta, ou redescoberta, mais uma vez através de uma carta que ele escreveu para sua esposa…

Gianni Morandi e suas mulheres

vida privada Gianni Morandi Ele foi distinguido por dois grandes amores, duas mulheres que o acompanharam ao longo de sua longa carreira, que nem sempre viveu momentos felizes. Gianni Morandi casou-se pela primeira vez quando tinha 22 anos. Sua noiva é a atriz Laura Africana. Uma história de amor que terminará em 1979, depois que o casal tiver três filhos. o maior, SerenaEla morreu logo depois que ela nasceu. depois de sua chegada mariana E a Marco.

Estamos quase em meados dos anos noventa e um jogo de futebol em Mongehidoro o apresenta à mulher que em dez anos se tornará sua esposa, Anna Dunn. A data do evento é muito importante, 19 de agosto de 1994 E certamente não para uma partida de futebol. Nascido de seu amor acabarNascido em 1997, cantor na arte Treze Pedro, no entanto, é de um tipo ligeiramente diferente do rap de seu pai. Gianni Morandi dedicou a sua dama da vida a mais bela mensagem há poucos dias. Mas o que o grande artista de Monghidoro escreveu para sua amada Anna?

28 anos juntos

Um amor que durou 28 anos, uma paixão que nunca se desvanece, na verdade parece, a cada ano, florescer em cores cada vez mais vivas. Em 19 de agosto de 2022, Gianni Morandi fez um post no Twitter e Instagram, um grande ato de amor por uma mulher que está ao seu lado há quase três décadas, muitas vezes em boa forma, mas também quando as adversidades irrompem em suas vidas. O exemplo mais recente é o grave acidente doméstico de Gianni Morandi em 11 de março de 2021.

belas fotos Gianni Morandi com sua segunda esposa, Anna Dunn. Em seguida, o comentário gentil:19 de agosto. 28 anos juntos. Eu a amo cada vez mais…A quem, se não Anna Dan, Gianni Morandi pode realmente dedicar um de seus maiores sucessos, cujas palavras de abertura foram as seguintes:Eu quero que você me beije. Sim, eu te amo mais do que minha vida‘, trechos de ajoelhado ao seu lado. por Anna Dunn.