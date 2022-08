Festival de folclore recomeça, desfile lotado em Gorizia • El Goriziano

O Festival Internacional de Folclore de Gorizia começou de onde parou. A Praça Batista ficou lotada até a meia-noite de ontem e recebeu com alegria o retorno das cerejas em sua noite de inauguração. quinquagésima edição. A festa, que vai até domingo, 28 de agosto, foi iluminada com lâmpadas de tripé da amizade, símbolo do evento, pelos diversos grupos. Muitos sentimentos por aquele gesto voltaram a aquecer a cidade após dois anos de ausência, na noite da Ode à Alegria.

Os meninos da UE cantaram o refrão em latim Freevoices, as mesmas pessoas que abriram a noite com um grande show. Sob a direção de Manuela Marusi, a música se espalhou por todos os cantos do mundo, assim como o festival nos dias de hoje com seus convidados, pois melodias e letras serão apresentadas no palco em francês, português, espanhol e outros idiomas. A exposição foi um enorme sucesso, deixando espaço para o projeto Resilroc, desenvolvido pela autarquia, proteção civil e Instituto de Sociologia Internacional de Gorizia.

Um momento para antecipar as várias iniciativas previstas para as próximas semanas. O prefeito recebeu a versão que representa meio século de tradição Rodolfo ZybernaPresidente da Gorizia Savings Bank Corporation, Alberto BérgamenMembro do Conselho Regional Antonio Calligaris. “Foi difícil organizar o festival em outros anos, e foi muito difícil neste – começou o prefeito -, dou as boas-vindas aos artistas à nossa cidade. Eles nos dão um pedaço de sua cultura e tradições com suas apresentações.”

Por seu lado, Bergamine recordou a memória do falecido Sergio Piemonte, que liderou o evento durante anos: “Ele soube criar um espírito de equipa e sempre vimos o festival como a dimensão internacional de Gorizia.” Atenciosamente, concluiu Calligaris, destacando que “este evento foi um prelúdio e pedra angular da Capital da Cultura, estive aqui em 2019 e é muito bom vê-lo novamente aqui, depois dos arcos da Piazza Vittoria”. Sobre o Presidente da Associação Etnos, Stefano Minniti“É uma honra para mim continuar com este festival, especialmente graças ao trabalho de tantos voluntários.”

O evento, organizado em cooperação com a administração municipal e a Pro Loco Gorizia, contou com a apresentação dos grupos na primeira noite Pragati (Geórgia), Fontanavichia (Casalduni, Itália), Ainja (Colômbia) e aborígene (Uruguai), antecipando-se através das danças típicas friulanas que vocês encenaram juntos Santa Gorizia, Danserini por Lucinico e Michel Geryon Capriva del Friuli. A união dos três nomes da cena folclórica local como prova da importância da noite. O empenho foi muito apreciado pelo público, que continuou aplaudindo até o final. Várias novidades este ano, incluindo a enorme tela na beira do palco.

Foram mostradas fotos de lembrança do drone que sobrevoou a praça ao longo da noite. Hoje às 20h30 Espaço para a música do grupo irlandês Wooden Legs, enquanto a partir das 21h30 o teatro receberá os restantes grupos – Bacnaré (Brasil), Mirko Srzentic (Montenegro), Te Mātārae i rehu de Rotorua (Nova Zelândia) – em competição. Hoje começarão os eventos a partir das 17h30 com animação na zona pedonal entre Corso Verde e via Garibaldi, enquanto às 19h30 a Piazza Forlan em Nova Gorica também será animada, como aconteceu ontem, com espetáculos para Colômbia e Geórgia .

Amanhã de manhã, às 9h00, na região da Sala Dora Passi, realiza-se a Conferência de Folclore como Património Imaterial e, à tarde, regresso à cidade com espetáculos na zona pedonal de Gorizia e um espetáculo diferente. Grupos na Piazza Batista.