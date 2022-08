“Não há cura para a estupidez humana” – Corriere.it

A partir de Edição de entretenimento

O rapper respondeu a um hater que o acusou de usar sua estatura para se curar: “Eu não me curei em 3 dias. Minha recuperação foi jogada como se fosse um erro.”

Compartilhe cada momento com os seguidores. Também envolvido na doença, um Câncer de pâncreas que o obrigou a se submeter Intervenção precisa em março passado . Depois a reabilitação e aquela cicatriz que Fidez não esconde. Agora o rapper de Rozzano continua fazendo o que sempre fez, postando fotos e vídeos que contam seu cotidiano. Especialmente sua família. Ele está bem, ele sorri. E a Alguém o ataca, insinuando que ser um superstar o ajudou a se curar mais rápido. Uma mensagem recebida pela esposa de Videz, Chiara Ferragni, foi imediatamente compartilhada com a resposta. “Olá Kiara”, eles escrevem para ela. Então as palavras se tornaram cada vez mais polêmicas, a ponto de o cantor adoecer: “Até nós, meros mortais, gostaríamos de derrotar o câncer em 3 dias, em vez de estarmos emColonoscopia foi realizada por 7 meses“.

veja resposta

Aqui vem uma resposta Rapper, amargura de acusações Ele usou seu prestígio para vencer os outros e se curar mais rápido. “Não é a primeira vez que este ‘ativista’ apoiado por jornalistas e artistas brinca com a minha doença, dizendo que estarei curado de um tumor maligno em 3 dias, como se fosse apenas uma brincadeira. Jogando na minha recuperação como se fosse um erro, aliás sem saber Eu era cirurgia de emergência Através do sistema nacional de saúde como qualquer pessoa humanaEle então se dirige diretamente ao autor da carta: “Se você soubesse as consequências de uma intervenção com consequências irreversíveis, provavelmente não brincaria para tornar seu desejo de crítica social mais excitante. Eu não me curei em 3 dias. Mas Às vezes não há cura para a estupidez humanaEle então pede desculpas a outros seguidores pela indignação: “Acho que tudo tem um limite – conclui Fedez – eu sei o que passei e não desejo isso a ninguém. Mas, acima de tudo, jamais permitiria que me zombassem ou menosprezassem esse método. Mesmo que fosse ser o mais rico ou o mais rico do planeta.