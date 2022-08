Pastorino (STS-Fit) sobre a Lei do Jogo da Lazio: “Encontrei o equilíbrio certo, cidadãos protegidos e o jogo legal excluído”

Pare no hodômetro em região do Lácio. As empresas de jogos de azar legais podem finalmente dar um suspiro de alívio.

Obrigado Emenda feita pelo vice-presidente da provínciaE a Daniel LiodoriPor ocasião do exame da alteração da previsão orçamentária para 2022-2024, foram feitas alterações significativas na lei, que previa o encerramento de quase todos os planos de trabalho anuais e megaplanos de trabalho existentes na região.

“Lide com – disse Giorgio Pastorino, presidente nacional do sindicato Totoricevitori Sportivi – Uma solução satisfatória e equilibrada capaz de proteger os interesses dos cidadãos e das empresas“.

“Sindicato Esportivo Totoricevitori – explicou Pastorino – Participou de todas as mesas de discussão organizadas pela região e apresentou, em acordo com os principais franqueados e outros players da cadeia de suprimentos, alguns projetos que visam proteger a saúde dos consumidores e garantir que o jogo permaneça legal no Lazio“.

“A abolição do odómetro na região é um sinal decididamente positivo tanto para o número de empresas e trabalhadores envolvidos como para o peso político que as escolhas podem representar a nível nacional, enquanto o Estado central proceder à reorganização pública do setor“.

“Agradecemos ao vice-presidente Leodori e a todo o Conselho Regional do Lácio por sua disposição de comparar. como sempre – Concluiu o Presidente Nacional do STS – O diálogo construtivo sem prejuízo do jogo permitiu-nos encontrar uma solução equilibrada e satisfatória para todos“.