Estreia mundial em Florença

“Pessoa – Since You Were Me” de Robert Wilson, no Teatro della Pergola de Florença

Puro entretenimento e teatro total… É difícil encontrar uma definição que possa descrever a obra que Robert Wilson criou com apresentação teatral Pessoa – Desde que você era eu A estreia mundial vai até domingo no Teatro della Pergola, em Florença. O genial diretor e dramaturgo texano, um dos mais importantes artistas de teatro e artes visuais do mundo, brinca com a iluminação do espaço (sempre começando por aí) e depois o preenche construindo palavras, gestos, cores, sons, ruídos e imagens, moldando jovens atores capazes de tudo: atuar, cantar, imitar, dançar …artistas que conseguem trabalhar em múltiplas línguas e superar a mesma barreira linguística, apresentando uma visão tão interessante e audível que o espectador nem consegue mais perceber os quatro diferentes. línguas utilizadas (italiano, português, francês, inglês) para partilhar a sonoridade dos versos poéticos de Fernando Pessoa (Lisboa 1888-1935), um dos últimos verdadeiros visionários, hoje considerado um herói em Portugal, reconhecido em todo o século. mundo como um dos autores mais importantes do século passado, fascinado pelas questões da existência e da civilização, pretendendo mudar o seu rumo através de suas obras, escrevendo sob nomes diferentes, produzindo outros eus, aqueles que Ele mesmo chamou de “um nome diferente .” Não eram pseudônimos: eram ele, mas ao mesmo tempo não eram ele.

Bob Wilson apresenta-nos assim, através dos seus sete actores, as diferentes identidades de Pessoa, começando pela personagem poeta, mas também Charlie Chaplin – Charlotte, interpretada pela actriz portuguesa Maria de Maderos, acena e faz uma pausa no palco enquanto o público se senta no quarto.

Com De Medeiros, rosto conhecido do cinema e do teatro, entram o brasileiro Rodrigo Ferreira, a franco-brasileira Janina Suado, a francesa afrodescendente Aline Bellebe e a italiana Sofia Minsi da escola “Orazio Costa” de Pergola a cena. O italiano Gianfranco Budigi, residente francês de longa data, e o ítalo-albanês Klaus Martini. As suas línguas reflectem aquelas em que Pessoa se expressou: o português, a sua língua; Inglês, viveu com a mãe e o padrasto em Durban, África do Sul, de 1896 a 1905; o francês, língua descoberta pela paixão de escritores “decadentes” de além-Alpes; Por fim, o italianismo veio dar um selo à universalidade da obra do escritor português cuja poesia, como explica Darryl Pinckney, responsável pela Dramaturgia. Desde que você era eu“É uma questão profunda sobre a linguagem como existência. A força da imaginação poética de Pessoa reside na sua vontade de escrever e de continuar a escrever contra todas as dúvidas e na sua extraordinária capacidade de o fazer, passando descuidadamente de uma língua para outra.

Encomendado e produzido pelo Teatro della Pergola de Florença e pelo Teatro Municipal de Paris como projeto conjunto “Atriz e Ator Europeu”, coproduzido pelo Teatro Stabili del Friuli Venezia Giulia e pelo Teatro Stabili di Bolzano, Teatro Municipal de São Luiz em Lisboa, do Festival de Outono de Paris em colaboração com Les Theatres de la Ville de Luxembourg, Pessoa. Desde que você era eu (Frase inspirada em Livro de ansiedade “Since I Was” é um espetáculo fortemente apoiado pelo diretor principal do teatro florentino, bem como pelo diretor geral da Fundação Teatro della Toscana, Marco Giorgetti, em 2024, que Portugal celebrará meio século. Desde a Revolução Garovani, que restaurou a democracia no país após anos de ditadura. Os seus colaboradores mais próximos, a começar por Riccardo Ventrella, trabalharam com Giorgetti durante seis anos neste projeto internacional. O resultado é um trabalho emocionante, uma produção internacional que demonstra como Florença, através do envolvimento activo com a Europa, poderia atrair a atenção do mundo não só pela sua beleza artística e arquitectónica, ou pelo seu lirismo no musical de Maggio, mas também pela sua prosa. O teatro continua sendo um dos meios de cultura mais importantes.

A este respeito, nem é preciso dizer que The Pergola esgotou todas as noites e houve aplausos de pé com dez minutos de aplausos registados na primeira exibição na presença de Robert Wilson. Repete-se em Florença, como referido, até domingo, dia 12, após o qual o espectáculo será em Paris, no Teatro Municipal, de 5 a 14 de Novembro, antes do início de uma digressão internacional, que voltará a visitar Itália no próximo ano, em Politeama. Rossetti em Trieste de 13 a 16 de fevereiro de 2025.