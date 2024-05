Fedez Iovino, duplo amarelo em Milão. Lutar e depois espancar: “Há um suspeito”.

Uma história entrelaçada com fofocas, sucessos, boates exclusivas e curvas de quadra. E gente bastante famosa como o rapper Fedez, o ex-tronista Jacques Fanori, o ex-tronista masculino e feminino, e Cristiano Iovino, o personal trainer de VIPs que ficou famoso por ter sido o protagonista do divórcio entre Francesco Totti e Ilari Blasi. . Pois bem, há uma investigação aberta pelo Ministério Público de Milão, onde já há suspeita de que outros nomes poderão seguir-se em breve, devido à misteriosa surra que o próprio Iovino sofreu, uma verdadeira campanha de castigo que o personal trainer sofreu em casa. Na zona de Viera, por nove jovens fortes vestidos de preto, que saltaram subitamente de um camião e fugiram após o ataque. Alguns seguranças da região presenciaram a cena e pediram ajuda e aplicação da lei, mas Iovino não só se recusou a levá-lo ao hospital, como preferiu receber tratamento imediatamente, nem sequer apresentou queixa.

Na mesma noite, entre domingo, 20 e segunda-feira, 21 de abril, Iovino brigou com Fedez entre as mesas do clube o que originou uma verdadeira briga entre os dois grupos, o primeiro com Fanor, o outro com alguns amigos. o personal trainer sobre uma garota do outro grupo. Tudo termina a preto e branco porque os guardas do clube ligam para o 112.

Algumas horas depois, Yovino atacou. Quem fez isso? “Pelo que foi reconstruído pelo Ministério Público, a maioria deles serão ultras milaneses que eram muito próximos de Fedez, tanto que recentemente o acompanharam como ‘acompanhante’ em suas viagens públicas: também fotos da chegada do rapper “Na Piazzale Clodio na última segunda-feira, para ouvir o caso Difamação com os Codacons, eles o viram ao lado de Cristian Rossello, uma figura muito proeminente na grade da Curva Sud no Meazza”, escreveu Repubblica.

Deve ficar claro que na reconstrução dos investigadores “Fedez não está presente no local” e que os agressores estão em processo de identificação. Depois, há outro item: “Um pedido posterior da vítima, que foi particularmente evasivo com o exército: um telefonema para amigos do Inter Ultras – gêmeos da Lazio, time torcedor de Iovino – para pedir ajuda tendo em vista o segundo turno .” A “ajuda” que nunca veio. Segundo noticiou o jornal, a promotora Michela Benedetta Borderi abriu uma investigação sobre uma altercação e lesões com o suspeito, cujo nome não foi divulgado, mas outros poderão seguir-se em breve. Depois há outro processo, como explica o Repubblica, por “incitação à prática de crimes, atribuído ao segundo procurador, que já está a investigar um precedente”, outra campanha punitiva de um grupo de ultras milaneses que ocorreu há um mês.